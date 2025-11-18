"To što mi možemo progutati ne može niko" Knežević: Najbolje bi bilo da se više ne zovemo Crna Gora nego Duboko Grlo

„ZBILjA ko pobedi sinoć između Crne Gore i Hrvatske“, objavio je na Fejsbuku predsednik DNP-a, Milan Knežević.

DNP Kako je istakao, nije čuo rezultat od skandiranja “Ubij Srbina”, “Ko ne skače taj je pravoslavac”, a bio je i transparent iz Dubrovnika da im popu.... jer nema oproštaja koji smo tražili preko lovćenske vile u Zagrebu. Nikad, kako navodi, nije bio ponosniji nego sinoć, ustaše u sred Podgorice pozivaju na ubistvo 33% Srba u Crnoj Gori, a državni vrh mudro ćuti zbog evropskih integracija. - Hteli bi oni da progovore, nije da ne bi, skuplja im se pljuvačka u