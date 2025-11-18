"To što mi možemo progutati ne može niko" Knežević: Najbolje bi bilo da se više ne zovemo Crna Gora nego Duboko Grlo

Večernje novosti pre 35 minuta
"To što mi možemo progutati ne može niko" Knežević: Najbolje bi bilo da se više ne zovemo Crna Gora nego Duboko Grlo

„ZBILjA ko pobedi sinoć između Crne Gore i Hrvatske“, objavio je na Fejsbuku predsednik DNP-a, Milan Knežević.

DNP Kako je istakao, nije čuo rezultat od skandiranja “Ubij Srbina”, “Ko ne skače taj je pravoslavac”, a bio je i transparent iz Dubrovnika da im popu.... jer nema oproštaja koji smo tražili preko lovćenske vile u Zagrebu. Nikad, kako navodi, nije bio ponosniji nego sinoć, ustaše u sred Podgorice pozivaju na ubistvo 33% Srba u Crnoj Gori, a državni vrh mudro ćuti zbog evropskih integracija. - Hteli bi oni da progovore, nije da ne bi, skuplja im se pljuvačka u
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Knežević brutalno o ćutanju Podgorice na divljanje navijača: Najbolje da se zovemo Duboko grlo, a ne Crna Gora

Knežević brutalno o ćutanju Podgorice na divljanje navijača: Najbolje da se zovemo Duboko grlo, a ne Crna Gora

B92 pre 41 minuta
Hrvatski navijači u Podgorici skandirali "ubij Srbina" i "za dom spremni"

Hrvatski navijači u Podgorici skandirali "ubij Srbina" i "za dom spremni"

NIN pre 1 sat
U crnoj gori kao da je ratno stanje: Još jedan incident, ponovo napadnuti navijači Hrvatske!

U crnoj gori kao da je ratno stanje: Još jedan incident, ponovo napadnuti navijači Hrvatske!

Hot sport pre 2 sata
Brnabić: Nadam se da će EU osuditi širenje mrženje protiv Srba u Hrvatskoj i Crnoj Gori

Brnabić: Nadam se da će EU osuditi širenje mrženje protiv Srba u Hrvatskoj i Crnoj Gori

NIN pre 1 sat
Ana Brnabić: Nadam se da će EU osuditi hrvatsko širenje mržnje protiv Srba

Ana Brnabić: Nadam se da će EU osuditi hrvatsko širenje mržnje protiv Srba

Sputnik pre 2 sata
Svi pričaju o susretu Dalića i Vučinića: Na terenu preokret, na tribinama haos, a oni se izgrlili

Svi pričaju o susretu Dalića i Vučinića: Na terenu preokret, na tribinama haos, a oni se izgrlili

Mondo pre 1 sat
Knežević: Ustaše usred Podgorice pozivaju na ubistvo Srba, a državni vrh ćuti

Knežević: Ustaše usred Podgorice pozivaju na ubistvo Srba, a državni vrh ćuti

RTV pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna GoraHrvatskaPodgoricaZagrebFacebookFejsbukustašeMilan Knežević

Sport, najnovije vesti »

IN MEMORIAM: Zoran Panić – Pane, legendarni golman i simbol velike generacije FK Borac

IN MEMORIAM: Zoran Panić – Pane, legendarni golman i simbol velike generacije FK Borac

Morava info pre 6 minuta
Korak ka kompletiranju sastava Partizana

Korak ka kompletiranju sastava Partizana

Sport klub pre 5 minuta
Tek će sada nastati haos! Posle žestokog saopštenja Zvezde oglasila se i ABA liga: Da li je Miler-Mekintajer postigao trojku…

Tek će sada nastati haos! Posle žestokog saopštenja Zvezde oglasila se i ABA liga: Da li je Miler-Mekintajer postigao trojku?! Čelnici takmičenja nemaju dilemu!

Kurir pre 1 minut
Hiljade navijača u Beču: Može li BiH do direktnog plasmana na SP?

Hiljade navijača u Beču: Može li BiH do direktnog plasmana na SP?

Sport klub pre 6 minuta
"Napredak" i "Šumadija" podelili bodove

"Napredak" i "Šumadija" podelili bodove

InfoKG pre 6 minuta