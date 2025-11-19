Pravoslavni vernici danas slave velikog sveca Izgovorite ovu molitvu kako biste dobili milost Božiju

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svetog Pavla Ispovednika, patrijarha koji je udavljen tokom služenja liturgije.

Sveti Pavle Ispovednik, poznat i kao Pavle I Carigradski, bio je carigradski patrijarh u 4. veku. Više puta je svrgavan i ponovo postavljan na mesto patrijarha zbog borbe sa arijancima. Pre izbora na mesto arhiepiskopa Carigrada bio je episkop Soluna. Na mesto arhiepiskopa, prvi put, izabran je 337. godine nakon smrti arhiepiskopa Aleksandra I. U to je vreme rimski car Konstancije II, koji je bio pristalica arijanstva i koji je vladao istočnim delom Carstva, bio u