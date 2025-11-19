Spretna ruka asmina durdžića! Sofija mu se potpuno prepustila, večeras će sijati! (foto)

Sofija blista zahvaljujući Asminovoj spretnoj ruci

Asmin Durdžić odlučio je da pomogne Sofiji Janićijević kako bi što bolje izgledala na večerašnjoj žurki, a mnogi nisu ni slutili da se u tome može snaći. Naime, Sofija je želela da njen ten bude savršen, pa joj je Asmin namazao kremu za samopotamljivanje na leđa, pokazujući da je uvek spreman da pomogne i u najneočekivanijim situacijama. ZadrugaOfficial Pogledaj galeriju ZadrugaOfficial Pogledaj galeriju ZadrugaOfficial Pogledaj galeriju ZadrugaOfficial Pogledaj