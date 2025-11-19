Spretna ruka asmina durdžića! Sofija mu se potpuno prepustila, večeras će sijati! (foto)

Asmin Durdžić odlučio je da pomogne Sofiji Janićijević kako bi što bolje izgledala na večerašnjoj žurki, a mnogi nisu ni slutili da se u tome može snaći. Naime, Sofija je želela da njen ten bude savršen, pa joj je Asmin namazao kremu za samopotamljivanje na leđa, pokazujući da je uvek spreman da pomogne i u najneočekivanijim situacijama. ZadrugaOfficial Pogledaj galeriju ZadrugaOfficial Pogledaj galeriju ZadrugaOfficial Pogledaj galeriju ZadrugaOfficial Pogledaj
Zrenjaninski plivači blistali na prestižnom međunarodnom takmičenju u Trstu

"Ti si preljubnica" Učesnik Elite cimerki sasuo sve u lice, nije birao reči

Zlato za stepana pavlova i sofiju narodicku: Plesači Vojvodina Densa najbolji na nadmetanju u Italiji

Ovog meseca u sinagogi Koncert inkluzivnog hora „Ison”

Raspored sahrana za utorak, 18. novembar

Raspored sahrana i ispraćaja za utorak, 18. novembar

Sahrane za utorak, 18. novembar

