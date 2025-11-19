Uživo NATO država podigla avione Rusija udarila blizu granice, najmanje 32 ranjenih u napadu na Harkov (foto/video)

Alo pre 26 minuta
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski najavio je odlazak u Tursku, gde će sa tamošnjim liderom Tajipom Erdoganom pokušati da pokrene novi krug razgovora o mogućem završetku rata. Iz Kremlja je poručeno da ruska strana neće učestvovati ni u kakvim susretima koji bi se tim povodom održali. Prema navodima Rojtersa, koji se poziva na izvor iz Turske, Zelenskom bi trebalo da se pridruži i Stiv Vitkof, američki specijalni izaslanik za Bliski istok, kako bi učestvovao u planiranim konsultacijama

Rusko ministarstvo odbrane objavilo je slike jučerašnjih dejstava sa fronta: Poljska podigla borbene avione zbog ruskih udara na zapad
