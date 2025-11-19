Novi Toyota Hilux (2026) - hibrid i elektro u akciji (VIDEO)

Auto magazin pre 19 minuta
Novi Toyota Hilux (2026) - hibrid i elektro u akciji (VIDEO)

Novi Toyota Hilux u Evropi će biti dostupan kao električno vozili ili mild-hybrid, ali je zadržao za njega tipične vrhunske terenske sposobnosti...

Pogledajte: Svetska premijera potpuno nove Toyote Hilux. Novi Toyota Hilux sposoban je da savlada teške terenske prepreke, ali da vuče težak teret. Terensko radno vozilo - Hilux, dolazi nam u svojoj devetoj generaciji. Na snimku ispod možemo videti Hilux tokom premijere na azijskom tržištu, koji je spreman za različite izazove. Nova Toyota Hilux stiže na evropsko tržište početkom 2026. godine. VIDEO: Automagazin.rs YouTube
