Haos u Beloj kući: Novinarka pitala saudijskog princa o umešanosti u ubistvo Kašogija, Tramp pobesno: "Ne sramotite našeg gosta! (foto, video)

Kašogi je ubijen u saudijskom konzulatu u Istanbulu 2018. godine Princ Mohamed bin Salman je zamolio Trampa da odgovori novinarki na pitanje Predsednik SAD Donald Tramp primio je danas u Beloj kući saudijskog princa prestolonaslednika Mohameda bin Salmana, nezvaničnog lidera Saudijske Arabije.

Posle dočeka ispred Bele kuće, usledio je i razgovor i pitanja novinara, a jedno je posebno iznerviralo Trampa. Naime, novinarka portala "ABC" je pitala Mohameda bin Salmana zašto bi Amerikanci trebalo da mu veruju s obzirom na to da su američke obaveštajne službe zaključile da je on organizovao brutalno ubistvo novinara Džamala Kašogija. Tramp je uputao novinarku za koju medijsku kuću radi, a kada je odgovorila, on je rekao: - Lažne vesti. "ABC" lažne vesti. -