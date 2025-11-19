"Iza njih ostalo dvoje male dece": Brat Predraga koji je ubijen sa ženom u Arilju frapiran šokantnom presudom: Ubica umesto doživotne dobio 18 godina

Blic pre 9 minuta
"Iza njih ostalo dvoje male dece": Brat Predraga koji je ubijen sa ženom u Arilju frapiran šokantnom presudom: Ubica umesto…

Sud je konstatovao da osumnjičeni nije bio značajno pod uticajem alkohola uprkos visokom nivou promila Porodica žrtava najavljuje nastavak borbe za pravdu i prejaku presudu u ovom slučaju "Ja sam brat pokojnog Predraga i dever pokojne Ivane Novaković.

Zaista sam bez teksta, frapiran sam ovom presudom i pitam se koja je to poruka za bilo kog građanina u ovoj državi?!". Ovim rečima za "Blic TV" priča Nenad Novaković nakon što je pred Višim sudom u Užicu doneta šokantna presuda kojom je Branko Pušica osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 18 godina iako mu je pretila doživotna robija. Pušica je osuđen zbog ubistva Predraga i Ivane u kafiću u Arilju, koje je počinio tako što je 31.decembra, nakon kraće
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

"Morao sam da ih: Ubijem!" Pre šokantne presude ubici porodice iz Arilja tužilaštvo ukazalo šta je rekao nakon zločina…

"Morao sam da ih: Ubijem!" Pre šokantne presude ubici porodice iz Arilja tužilaštvo ukazalo šta je rekao nakon zločina: Njegove reči lede krv

Blic pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Užice

Hronika, najnovije vesti »

"Iza njih ostalo dvoje male dece": Brat Predraga koji je ubijen sa ženom u Arilju frapiran šokantnom presudom: Ubica umesto…

"Iza njih ostalo dvoje male dece": Brat Predraga koji je ubijen sa ženom u Arilju frapiran šokantnom presudom: Ubica umesto doživotne dobio 18 godina

Blic pre 9 minuta
Obrušio se zid kuće pored gradilišta na Vračaru

Obrušio se zid kuće pored gradilišta na Vračaru

RTS pre 14 minuta
„Slomljen sam i zbog sinove sudbine…“ Prva reakcija oca sudije čiji je sin ubio Aldinu u Mostaru: Emotivna poruka porodici…

„Slomljen sam i zbog sinove sudbine…“ Prva reakcija oca sudije čiji je sin ubio Aldinu u Mostaru: Emotivna poruka porodici žrtve

Alo pre 24 minuta
Upoznala ga je nedavno, rekla mi je da je srećna Prijatelji očajni nakon ubistva lepe Aldine

Upoznala ga je nedavno, rekla mi je da je srećna Prijatelji očajni nakon ubistva lepe Aldine

Alo pre 49 minuta
Istraga se vodi u više pravaca Detalji pljačke dva miliona evra u Raškoj (foto)

Istraga se vodi u više pravaca Detalji pljačke dva miliona evra u Raškoj (foto)

Alo pre 54 minuta