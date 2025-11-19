Vladu Đajića saslušala policija zbog snimka na kom u ruci navodno drži punu kesu kokaina

Vlado Đajić je saslušan zbog pojavljivanja kompromitujućeg snimka Policijski službenici istražuju okolnosti snimka koji može ukazivati na krivično delo Smenjeni Generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Banjaluka Vlado Đajić saslušan je danas u vezi sa snimkom na kojem se pojavljuje, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. - Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske preduzimaju zakonom propisane