Vladu Đajića saslušala policija zbog snimka na kom u ruci navodno drži punu kesu kokaina

Blic pre 36 minuta
Vladu Đajića saslušala policija zbog snimka na kom u ruci navodno drži punu kesu kokaina
Vlado Đajić je saslušan zbog pojavljivanja kompromitujućeg snimka Policijski službenici istražuju okolnosti snimka koji može ukazivati na krivično delo Smenjeni Generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Banjaluka Vlado Đajić saslušan je danas u vezi sa snimkom na kojem se pojavljuje, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. - Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske preduzimaju zakonom propisane
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

MUP Republike Srpske: Dr Đajić saslušan u vezi sa kompromitujućim snimkom

MUP Republike Srpske: Dr Đajić saslušan u vezi sa kompromitujućim snimkom

RTV pre 31 minuta
Vladu Đajića saslušala policija zbog snimka na kom u ruci navodno drži punu kesu kokaina

Vladu Đajića saslušala policija zbog snimka na kom u ruci navodno drži punu kesu kokaina

Blic pre 35 minuta
MUP Republike Srpske: Doktor Vlado Đajić saslušan u vezi sa kompromitujućim snimkom

MUP Republike Srpske: Doktor Vlado Đajić saslušan u vezi sa kompromitujućim snimkom

Euronews pre 35 minuta
Stanivuković: Drogu su hteli da podmetnu Driniću i meni, Đajić je spreman na sve

Stanivuković: Drogu su hteli da podmetnu Driniću i meni, Đajić je spreman na sve

Euronews pre 50 minuta
Saslušan Vlado Đajić zbog spornog snimka: Oglasio se MUP Republike Srpske

Saslušan Vlado Đajić zbog spornog snimka: Oglasio se MUP Republike Srpske

Telegraf pre 40 minuta
Smene u vrhu UKC-a i SNSD-a posle spornog snimka – Dodik: Ne tolerišemo kriminal; Đajić: Nameštaljka

Smene u vrhu UKC-a i SNSD-a posle spornog snimka – Dodik: Ne tolerišemo kriminal; Đajić: Nameštaljka

RTS pre 1 sat
Stanivuković o snimku sa Đajićem: „Droga je trebalo da bude podmetnuta meni“

Stanivuković o snimku sa Đajićem: „Droga je trebalo da bude podmetnuta meni“

Nedeljnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Republika SrpskaBanjalukaKokainMinistarstvo unutrašnjih poslova

Balkan, najnovije vesti »

Vladu Đajića saslušala policija zbog snimka na kom u ruci navodno drži punu kesu kokaina

Vladu Đajića saslušala policija zbog snimka na kom u ruci navodno drži punu kesu kokaina

Blic pre 36 minuta
MUP Republike Srpske: Dr Đajić saslušan u vezi sa kompromitujućim snimkom

MUP Republike Srpske: Dr Đajić saslušan u vezi sa kompromitujućim snimkom

RTV pre 31 minuta
Crnogorci parkirali automobile u suvom koritu reke, a onda je nadošla ogromna količina vode i odnela sve pred sobom! Komandir…

Crnogorci parkirali automobile u suvom koritu reke, a onda je nadošla ogromna količina vode i odnela sve pred sobom! Komandir o potopu u Budvi

Blic pre 30 minuta
Vladu Đajića saslušala policija zbog snimka na kom u ruci navodno drži punu kesu kokaina

Vladu Đajića saslušala policija zbog snimka na kom u ruci navodno drži punu kesu kokaina

Blic pre 35 minuta
Najmlađa žrtva ugovorenih brakova u Crnoj Gori imala samo sedam godina

Najmlađa žrtva ugovorenih brakova u Crnoj Gori imala samo sedam godina

NIN pre 30 minuta