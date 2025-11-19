MUP Republike Srpske: Doktor Vlado Đajić saslušan u vezi sa kompromitujućim snimkom

Smenjeni Generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Banjaluka Vlado Đajić saslušan je danas, u vezi sa snimkom na kojem se pojavljuje, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. "Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske preduzimaju zakonom propisane mere i radnje kako bi se utvrdile sve činjenice i okolnosti u vezi sa spornim snimkom koji se pojavio na društvenim mrežama, a na kojima je Vlado Đajić.