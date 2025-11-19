NIS podneo novi zahtev Ministarstvu finansija SAD za izdavanje posebne dozvole za rad

Bloomberg Adria pre 25 minuta  |  Ana Ristović
NIS podneo novi zahtev Ministarstvu finansija SAD za izdavanje posebne dozvole za rad

NIS je u sredu saopštio da je Kancelariji za kontrolu stranih sredstava (engl.

Office of Foreign Assets Control - OFAC) Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država (SAD) podneo novi zahtev za izdavanje posebne licence kojim se traži omogućavanje nesmetanog poslovanja kompanije. Prethodnom licencom od 14. novembra sa rokom važenja do 13. februara 2026. godine, odobreni su pregovori akcionara i drugih zainteresovanih strana o promeni vlasničke strukture NIS-a, napominje se u saopštenju kompanije. "U skladu sa statusom pregovora između
Otvori na rs.bloombergadria.com

Povezane vesti »

Bajatović: Potencijalni kupci NIS-a mogu biti iz arapskih zemalja

Bajatović: Potencijalni kupci NIS-a mogu biti iz arapskih zemalja

Forbes pre 25 minuta
Srbiji prete nove sankcije

Srbiji prete nove sankcije

Vesti online pre 21 minuta
Tabaković: NBS dobila upozorenje o uvođenju sekundarnih sankcija zbog NIS-a

Tabaković: NBS dobila upozorenje o uvođenju sekundarnih sankcija zbog NIS-a

NIN pre 10 minuta
NIS podneo novi zahtev Ministarstvu finansija SAD za izdavanje posebne dozvole za rad

NIS podneo novi zahtev Ministarstvu finansija SAD za izdavanje posebne dozvole za rad

RTS pre 25 minuta
NBS dobila upozorenje o uvođenju sekundarnih sankcija zbog NIS-a

NBS dobila upozorenje o uvođenju sekundarnih sankcija zbog NIS-a

B92 pre 21 minuta
Narodna banka dobila upozorenje o uvođenju sekundarnih sankcija zbog NIS-a

Narodna banka dobila upozorenje o uvođenju sekundarnih sankcija zbog NIS-a

Politika pre 25 minuta
Đukić: Nema čarobnog rešenja za NIS, Vlada pravi dramu dok je na ulicama Beograda i Novog Sada mnogo sveta

Đukić: Nema čarobnog rešenja za NIS, Vlada pravi dramu dok je na ulicama Beograda i Novog Sada mnogo sveta

N1 Info pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Office

Politika, najnovije vesti »

"Hvala Dodiku, dosadilo mi je ovo": Vlado Đajić je "glavni lik" snimka na kome se navodno nalaze narkotici: "Montirano je…

"Hvala Dodiku, dosadilo mi je ovo": Vlado Đajić je "glavni lik" snimka na kome se navodno nalaze narkotici: "Montirano je, donesena je neka kesa tu, kao fol droga" (video)

Blic pre 1 minut
Dodikov Vlado Đajić još pre tri godine optužen da koristi narkotike: Evo šta je tada rekao

Dodikov Vlado Đajić još pre tri godine optužen da koristi narkotike: Evo šta je tada rekao

Blic pre 1 minut
Macut i Zukorlić razgovarali o unapređenju međunacionalnog i međureligijskog dijaloga

Macut i Zukorlić razgovarali o unapređenju međunacionalnog i međureligijskog dijaloga

RTV pre 30 minuta
Udruženje arhitekata Srbije pisalo Džaredu Kušneru, traži obustavu projekta Generalštab

Udruženje arhitekata Srbije pisalo Džaredu Kušneru, traži obustavu projekta Generalštab

Nova ekonomija pre 30 minuta
Kosovski institut pravde: Današnja vanredna sednica Skupštine ugrožava ustavni i pravni poredak

Kosovski institut pravde: Današnja vanredna sednica Skupštine ugrožava ustavni i pravni poredak

Beta pre 46 minuta