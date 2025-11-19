Tabaković: Delez izneo iz Srbije 130 miliona evra bez plaćanja poreza

NIN pre 1 sat  |  Beta, Tanjug
Tabaković: Delez izneo iz Srbije 130 miliona evra bez plaćanja poreza
Guvernerka NBS Jorgovanka Tabaković izjavila je danas da je ne brine mogućnost da će zbog ograničavanja marži, nakon najave kompanije Delez o zatvaranju pojedinih objekata i otpuštanju radnika, i da će drugi trgovinski lanci krenuti sa tim i napomenula da je Delez ranije izbegao plaćanje poreza našoj državi na ostvarenu dobit od 120 ili 130 miliona evra "fingiranim postupkom likvidacije". Ona je istakla da je država u donošenju uredbe o ograničavanju trgovačkih
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Tabaković: "Delez fingirao postupak likvidacije, izneo iz Srbije 130 miliona evra"

Tabaković: "Delez fingirao postupak likvidacije, izneo iz Srbije 130 miliona evra"

Blic pre 1 minut
Guvernerku ne brine najava Deleza o zatvaranju: "Izbegli da plate državi 120-130 miliona evra"

Guvernerku ne brine najava Deleza o zatvaranju: "Izbegli da plate državi 120-130 miliona evra"

B92 pre 1 sat
Tema jutra: Nema čarobnog rešenja za NIS, Vlada pravi dramu dok je na ulicama Beograda i Novog Sada mnogo sveta

Tema jutra: Nema čarobnog rešenja za NIS, Vlada pravi dramu dok je na ulicama Beograda i Novog Sada mnogo sveta

N1 Info pre 1 sat
Guvernerka NBS optužila trgovinski lanac: Delez izneo iz Srbije 130 miliona evra bez plaćanja poreza

Guvernerka NBS optužila trgovinski lanac: Delez izneo iz Srbije 130 miliona evra bez plaćanja poreza

Kurir pre 2 sata
Tabaković: Delez izneo iz Srbije 130 miliona evra bez plaćanja poreza

Tabaković: Delez izneo iz Srbije 130 miliona evra bez plaćanja poreza

N1 Info pre 2 sata
Tabaković: Delhaize izneo iz Srbije 130 miliona evra bez plaćanja poreza

Tabaković: Delhaize izneo iz Srbije 130 miliona evra bez plaćanja poreza

Biznis.rs pre 2 sata
”Delez izneo novac bez plaćanja poreza” Tabaković: Fingiran postupak likvidacije; Ne brine me da će zbog marži zatvarati…

”Delez izneo novac bez plaćanja poreza” Tabaković: Fingiran postupak likvidacije; Ne brine me da će zbog marži zatvarati objekte i otpuštati radnike

Dnevnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Jorgovanka TabakovićPorezNBS

Ekonomija, najnovije vesti »

Ilon Mask ne može legalno da prodaje Teslin Sajberkeb kako je obećao

Ilon Mask ne može legalno da prodaje Teslin Sajberkeb kako je obećao

Forbes pre 31 minuta
Voren Bafet beži iz akcija i gomila keš: da li nam šalje upozorenje na veliki krah?

Voren Bafet beži iz akcija i gomila keš: da li nam šalje upozorenje na veliki krah?

Kamatica pre 16 minuta
Delhaize izneo iz zemlje 130 miliona evra, bez plaćanja poreza, kaže Tabaković

Delhaize izneo iz zemlje 130 miliona evra, bez plaćanja poreza, kaže Tabaković

Bloomberg Adria pre 1 minut
„Prepamećivanje“ Srbije

„Prepamećivanje“ Srbije

Danas pre 26 minuta
OFAK izdao pojašnjenja o licenci za prodaju strane imovine Lukoila

OFAK izdao pojašnjenja o licenci za prodaju strane imovine Lukoila

RTV pre 26 minuta