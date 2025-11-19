Tabaković: Delez izneo iz Srbije 130 miliona evra bez plaćanja poreza

Guvernerka NBS Jorgovanka Tabaković izjavila je danas da je ne brine mogućnost da će zbog ograničavanja marži, nakon najave kompanije Delez o zatvaranju pojedinih objekata i otpuštanju radnika, i da će drugi trgovinski lanci krenuti sa tim i napomenula da je Delez ranije izbegao plaćanje poreza našoj državi na ostvarenu dobit od 120 ili 130 miliona evra "fingiranim postupkom likvidacije". Ona je istakla da je država u donošenju uredbe o ograničavanju trgovačkih