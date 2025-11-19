Bajatović: Ruski kapital u NIS-u mora biti anuliran

Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović prodaju NIS-a Rusima 2008. ne vidi kao loš poslovni potez, ali kaže da ruski kapital u toj kompaniji mora da bude anuliran, jer NIS mora da nastavi da radi.

U razgovoru za RTS, Bajatović kao potencijalne kupce NIS-a vidi iz arapskih zemalja, ali ne isključuje ni evropske, ili američke kompanije. Direktor Srbijagasa kaže da niko nije kriv što smo se danas našli u situaciji u kojoj jesmo i što je NIS potpao pod američke sankcije zbog ruskog vlasništva nad kompanijom. „Recite vi meni ko je kriv što gasa nema i što u Evropi imamo energetsku krizu. Kada je Angela Merkel odlazila sa mesta nemačkog kancelara bilo je jasno da