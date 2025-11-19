MUP: Sedam krivičnih prijava u Srbiji u međunarodnoj akciji sprečavanja zloupotrebe dece na internetu

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) podnelo je sedam krivičnih prijava u junu ove godine u Srbiji u međunarodnoj akciji sprečavanja zloupotrebe dece na internetu „Mozaik 2025“, saopšteno je večeras.

U saradnji sa policijskim upravama u Beogradu, Novom Sadu, Кragujevcu, Pančevu, Sremskoj Mitrovici i Jagodini, krivične prijave su podnete protiv M. M. (23) iz Sremske Mitrovice, N. I. (19) iz Beograda, G. I. (65) iz Pančeva, G. P. (64) iz Novog Sada, M. К. (31) iz Кragujevca, M. V. (29) iz Beograda i M. U. (23) iz Jagodine. „Pretresima stanova i drugih prostorija kod svih osumnjičenih, na računarima i elektronskoj opremi pronađeni su brojni foto i video materijali