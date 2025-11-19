Ruska tajna služba odgovorna za sabotažu železnice, tvrdi premijer Poljske

Danas pre 2 sata  |  BBC News na srpskom
Ruska tajna služba odgovorna za sabotažu železnice, tvrdi premijer Poljske
Dvoje ukrajinskih državljana, koji su dugo radili za rusku obaveštajnu službu, identifikovani su kao osumnjičeni za sabotaže na poljskoj železničkoj mreži, rekao je poljski premijer Donald Tusk. „Kao rezultat istrage, sada znamo da je ruska tajna služba odgovorna za eksploziju na poljskim železnicama i da je regrutovala dvoje ukrajinskih državljana da to obave“, objavio je. Jedan osumnjičeni je već osuđen u odsustvu za sabotaže u Ukrajini, rekao je Tusk parlamentu.
