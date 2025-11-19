Sloboda za Gadafija, Hanibal pred vratima zatvora

Sin nekadašnjeg libijskog lidera, Moamera Gadafija pušten je iz zatvora u Libanu u kojem je, punih deset godina, držan kao talac u procesu rešavanja slučaja koji se dogodio dok je imao svega dve godine.

