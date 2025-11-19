Sloboda za Gadafija, Hanibal pred vratima zatvora

Danas pre 12 minuta  |  RTS
Sloboda za Gadafija, Hanibal pred vratima zatvora

Sin nekadašnjeg libijskog lidera, Moamera Gadafija pušten je iz zatvora u Libanu u kojem je, punih deset godina, držan kao talac u procesu rešavanja slučaja koji se dogodio dok je imao svega dve godine.

Hanibal Gadafi je pušten pošto je položio kauciju od 900.000 dolara. Sudbina Muse Sadra, imama iz Libana koji je pre pola veka nestao dok je čekao sastanak sa tadašnjim libijskim liderom i dalje nepoznata.
