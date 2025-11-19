Sneg pada u Kraljevu, Kragujevcu, Zlatiborskom okrugu, Divčibarama

Na planinama su prve snežne padavine zabeležene još oko podneva.

Sneg je tokom večeri pao u Kraljevu, Kragujevcu, Užicu, Čačku, Prijepolju, Novoj Varoši i Divčibarama. U Zlatiborkom okrugu stvara probleme i u saobraćaju. Iz saobraćajne policije upozoravaju i na maglu duž Ibarske klisure. U Kraljevu je tokom večeri počeo da pada vlažan i težak sneg, koji se brzo topi, stvaraju se bare i klizavi delovi na kolovozu. Sneg od podneva pada i u višim predelima, na Rudnu i Goču se temperatura spustila ispod nule, a u nižim predelima je