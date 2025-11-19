”Delez izneo novac bez plaćanja poreza” Tabaković: Fingiran postupak likvidacije; Ne brine me da će zbog marži zatvarati objekte i otpuštati radnike

Dnevnik pre 49 minuta
”Delez izneo novac bez plaćanja poreza” Tabaković: Fingiran postupak likvidacije; Ne brine me da će zbog marži zatvarati…

BEOGRAD: Guvernerka NBS Jorgovanka Tabaković izjavila je danas da je ne brine mogućnost da će zbog ograničavanja marži, nakon najave kompanije Delez o zatvaranju pojedinih objekata i otpuštanju radnika, i drugi trgovinski lanci krenuti sa tim i napomenula da je Delez ranije izbegao plaćanje poreza našoj državi na ostvarenu dobit od 120 ili 130 miliona evra "fingiranim postupkom likvidacije".

Ona je istakla da je država u donošenju uredbe o ograničavanju trgovačkih marži postupila na osnovu preciznih podataka i analiza. "Mene ne brine ova najava, iako nisam prvonadležna, a koliko vidim ne brine ni ministarku unutrašnje i spoljne trgovine Jagodu Lazarević koja je vrlo hrabro u ovo ušla, jer je prvo prikupila sve potrebne informacije i podatke, pa onda krenula zajedno sa ostalim članovima Vlade Srbije u mere. Znači, kad imate precizne podatke, onda možete
