(Video) Zvezda slavila u Rumi, Sloven promašio zicer: Crveno-beli u osmini finala Kupa Srbije

Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u osminu finala Kupa Srbije pobedom nad Slovenom u Rumi rezultatom 2:0 (1:0).

Golove za Crvenu zvezdu postigli su Nemanja Radonjić u 17. i Mirko Ivanić u 57. minutu. Prvu šansu na utakmici imao je Sloven u drugom minutu. Dragan Perošević je sa nekoliko metara šutirao visoko preko gola. Zvezda je potom preuzela inicijativu, a gosti su poveli u 17. minutu golom Radonjića. Zvezda je novu priliku imala u 33. minutu preko Aleksandra Kataija, a njegov udarac zaustavio je golman Slovena Miloš Ostojić. Do kraja prvog poluvremena nije bilo promene