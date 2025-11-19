(Video) Zvezda slavila u Rumi, Sloven promašio zicer: Crveno-beli u osmini finala Kupa Srbije

Dnevnik pre 59 minuta
(Video) Zvezda slavila u Rumi, Sloven promašio zicer: Crveno-beli u osmini finala Kupa Srbije

Fudbaleri Crvene zvezde plasirali su se u osminu finala Kupa Srbije pobedom nad Slovenom u Rumi rezultatom 2:0 (1:0).

Golove za Crvenu zvezdu postigli su Nemanja Radonjić u 17. i Mirko Ivanić u 57. minutu. Prvu šansu na utakmici imao je Sloven u drugom minutu. Dragan Perošević je sa nekoliko metara šutirao visoko preko gola. Zvezda je potom preuzela inicijativu, a gosti su poveli u 17. minutu golom Radonjića. Zvezda je novu priliku imala u 33. minutu preko Aleksandra Kataija, a njegov udarac zaustavio je golman Slovena Miloš Ostojić. Do kraja prvog poluvremena nije bilo promene
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Zvezda uz malo muke slomila otpor trećeligaša u Kupu Srbije

Zvezda uz malo muke slomila otpor trećeligaša u Kupu Srbije

Danas pre 4 minuta
Žreb osmine finala Kupa Srbije u četvrtak u Staroj Pazovi

Žreb osmine finala Kupa Srbije u četvrtak u Staroj Pazovi

RTS pre 4 minuta
Milojević: Igra dobra koliko je teren dozvoljavao…

Milojević: Igra dobra koliko je teren dozvoljavao…

Sport klub pre 4 minuta
Milojević: Uslovi bili teški, najvažnije je da smo prošli dalje

Milojević: Uslovi bili teški, najvažnije je da smo prošli dalje

Politika pre 4 minuta
Fudbaleri Crvene zvezde pobedili Sloven i plasirali se u osminu finala Kupa Srbije

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili Sloven i plasirali se u osminu finala Kupa Srbije

RTV pre 59 minuta
FSS: Žreb osmine finala Kupa Srbije u četvrtak u Staroj Pazovi

FSS: Žreb osmine finala Kupa Srbije u četvrtak u Staroj Pazovi

RTV pre 19 minuta
Vladan Milojević: „Teren nije dozvoljavao više!“

Vladan Milojević: „Teren nije dozvoljavao više!“

Hot sport pre 39 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena Zvezda

Sport, najnovije vesti »

Zvezda uz malo muke slomila otpor trećeligaša u Kupu Srbije

Zvezda uz malo muke slomila otpor trećeligaša u Kupu Srbije

Danas pre 4 minuta
Žreb osmine finala Kupa Srbije u četvrtak u Staroj Pazovi

Žreb osmine finala Kupa Srbije u četvrtak u Staroj Pazovi

RTS pre 4 minuta
Novak Đoković stiže na Dejvis Kup da oda počast legendi ovog takmičenja

Novak Đoković stiže na Dejvis Kup da oda počast legendi ovog takmičenja

Danas pre 5 minuta
Milojević: Igra dobra koliko je teren dozvoljavao…

Milojević: Igra dobra koliko je teren dozvoljavao…

Sport klub pre 4 minuta
100 najboljih fudalera u istoriji: Lista je „osvežena“

100 najboljih fudalera u istoriji: Lista je „osvežena“

Sport klub pre 4 minuta