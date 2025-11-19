Posle prvih snežnih padavina, danas oblačno i hladno, temperatura do 12 stepeni

Na planinama ujutro sa snegom, kasnije posle podne i uveče kratkotrajna kiša se očekuje ponegde i u zapadnim i centralnim krajevima.

Vetar slab i umeren. Jutarnja temperatura od 2 do 6, a najviša dnevna od 7 do 12 stepeni. Od četvrtka se očekuje toplije vreme, povremeno sa kišom, koja se u petak očekuje u celoj zemlji, dok će u ostalim danima biti samo lokalna pojava. U Čačku će biti pretežno oblačno i hladno vreme, temperatura će se kretati od 2 do 6 stepeni. GZS