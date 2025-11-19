Posle prvih snežnih padavina, danas oblačno i hladno, temperatura do 12 stepeni

Glas Zapadne Srbije pre 2 sata
Posle prvih snežnih padavina, danas oblačno i hladno, temperatura do 12 stepeni

Na planinama ujutro sa snegom, kasnije posle podne i uveče kratkotrajna kiša se očekuje ponegde i u zapadnim i centralnim krajevima.

Vetar slab i umeren. Jutarnja temperatura od 2 do 6, a najviša dnevna od 7 do 12 stepeni. Od četvrtka se očekuje toplije vreme, povremeno sa kišom, koja se u petak očekuje u celoj zemlji, dok će u ostalim danima biti samo lokalna pojava. U Čačku će biti pretežno oblačno i hladno vreme, temperatura će se kretati od 2 do 6 stepeni. GZS
Otvori na glaszapadnesrbije.rs

Povezane vesti »

VREME DANAS: Oblačno i suvo

VREME DANAS: Oblačno i suvo

Nedeljnik pre 16 minuta
Prvi sneg u zapadnoj Srbiji

Prvi sneg u zapadnoj Srbiji

Vesti online pre 11 minuta
Danas pretežno oblačno i u većem delu zemlje suvo, maksimalna temperatura od šest do 10 stepeni

Danas pretežno oblačno i u većem delu zemlje suvo, maksimalna temperatura od šest do 10 stepeni

N1 Info pre 31 minuta
Danas u Novom Sadu promenljivo oblačno i hladno

Danas u Novom Sadu promenljivo oblačno i hladno

Radio 021 pre 1 sat
Hladno jutro u Sremskoj Mitrovici, blag porast temperature narednih dana

Hladno jutro u Sremskoj Mitrovici, blag porast temperature narednih dana

Ozon pre 1 sat
Posle prvih snežnih padavina jutro oblačno i hladno, od četvrtka toplije

Posle prvih snežnih padavina jutro oblačno i hladno, od četvrtka toplije

RTS pre 2 sata
Oblaci se nadvili nad Srbijom Evo gde će padati kiša, a gde sneg

Oblaci se nadvili nad Srbijom Evo gde će padati kiša, a gde sneg

Alo pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ČačakSneg

Vojvodina, najnovije vesti »

VREME DANAS: Oblačno i suvo

VREME DANAS: Oblačno i suvo

Nedeljnik pre 16 minuta
Vokalni kvartet „Vita Brevis” podario Sremskoj Mitrovici veče puno emocija, sjaja i muzike Vita Brevis

Vokalni kvartet „Vita Brevis” podario Sremskoj Mitrovici veče puno emocija, sjaja i muzike Vita Brevis

Volim Zrenjanin pre 11 minuta
Prvi sneg u zapadnoj Srbiji

Prvi sneg u zapadnoj Srbiji

Vesti online pre 11 minuta
Deo Podbare u četvrtak devet sati bez vode

Deo Podbare u četvrtak devet sati bez vode

Moj Novi Sad pre 1 minut
Novogodišnja bajka počinje Prvi ukrasi zasijali na novosadskim bulevarima

Novogodišnja bajka počinje Prvi ukrasi zasijali na novosadskim bulevarima

Dnevnik pre 11 minuta