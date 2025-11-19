Havarijska isključenja vode 19. novembra: Više naselja bez snabdevanja zbog hitnih popravki

iKragujevac pre 26 minuta
Havarijska isključenja vode 19. novembra: Više naselja bez snabdevanja zbog hitnih popravki

JKP „Vodovod i kanalizacija“ obaveštava građane da će zbog sanacije kvarova na vodovodnoj mreži više delova grada 19. novembra 2025. privremeno ostati bez vode. Radovi obuhvataju popravke kućnih priključaka na više lokacija, a ekipe će tokom dana postupno intervenisati po sledećem rasporedu:

Aerodrom – ulica Atinska, od 08:00 do 12:00 časova, popravka kućnog priključka. Šumarice – ulica Banijskih brigada, od 12:00 do 16:00 časova, sanacija priključka. Bresnica – ulica Crnogorska, od 16:00 do 19:00 časova, popravka kućnog priključka. Male Pčelice – ulica Podgorička, od 08:00 do 12:00 časova, radovi na kućnom priključku. Ćava – ugao ulica R. Dokmanovića i B. Nešovića, od 12:00 do 16:00 časova, popravka priključka. Centar – ulica dr Ilije Kolovića, od
