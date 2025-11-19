Odata počast žrtvama Skopskog đačkog bataljona

Na spomen-obeležju krajputašu „1300 kaplara“ danas je minutom ćutanja i polaganjem venaca odata počast pripadnicima Skopskog đačkog bataljona, nesvršenim oficirima Vojne škole koji su se, na poziv otadžbine, priključili našoj vojsci i prošli kroz Kragujevac 18. novembra 1914. godine, uoči Kolubarske bitke. Njihova hrabrost, žrtva i vernost zavetu predaka ostaju trajno urezani u istoriju srpskog naroda.

Kraj spomenika, vence su položile delegacije Vojske Srbije, SUBNOR-a, Udruženja „Vojvoda Radomir Putnik“, a u ime Grada Kragujevca Stefan Nikezić, član Gradskog veća za unapređenje i zaštitu životne sredine. Iz godine u godinu grad Kragujevac neguje kulturu sećanja na stradale, rekao je Stefan Nikezić, član Gradskog veća za unapređenje i zaštitu životne sredine. Danas polažemo vence i odajemo počast onima koji su nesebično dali svoje živote za otadžbinu. Na poziv