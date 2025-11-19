Novo oglašavanje Željka Mitrovića: Nije završio sa čistkom, otkrio zašto i kome je podelio otkaze - Bahatost pojedinih kauboja....

Kurir pre 13 minuta
Novo oglašavanje Željka Mitrovića: Nije završio sa čistkom, otkrio zašto i kome je podelio otkaze - Bahatost pojedinih…

Pink Media Grupe Željko Mitrović zvanično je saopštio da je raspustio ceo tim teatra Odeon, što je šokiralo javnost.

Brojni zaposleni dobili su otkaze, ali "čistku" još uvek nije završio. U oglašavanju je otkrio da planira da podeli još otkaza. - Prva mera u sveobuhvatnim reformama PMG je raspuštanje Teatra Odeon! Spuštena je zavesa poslednjeg čina, a sad je red na sve druge kompanije i sektore! No mercy, važno je da pomognem deci bez roditeljskog staranja, a ne nesolidnim ljudima i "bumbarima - naveo je Željko Mitrović, pa otkrio dalji plan. - Zaustavljam i produkciju dela
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Željko Mitrović raspustio Teatar Odeon, najavio reforme Pink Media Group: „Ovo je samo početak“

Željko Mitrović raspustio Teatar Odeon, najavio reforme Pink Media Group: „Ovo je samo početak“

Nova ekonomija pre 29 minuta
"Bahatost pojedinih kauboja": Novo oglašavanje Željka Mitrovića nakon što je dao otkaze, reagovao na komentare koju mu stižu…

"Bahatost pojedinih kauboja": Novo oglašavanje Željka Mitrovića nakon što je dao otkaze, reagovao na komentare koju mu stižu nakon odluke

Blic pre 29 minuta
Željko Mitrović raspustio Teatar Odeon i poručio: „Sada je red na druge kompanije i sektore“

Željko Mitrović raspustio Teatar Odeon i poručio: „Sada je red na druge kompanije i sektore“

Nova pre 29 minuta
Evo kome je i zašto Mitrović dao otkaz Sada je otkrio sve: "Bahatost pojedinih kauboja..."

Evo kome je i zašto Mitrović dao otkaz Sada je otkrio sve: "Bahatost pojedinih kauboja..."

Alo pre 9 minuta
I Sanja Marinković zaposlena u Tetru Odeon: Željko Mitrović deli otkaze, a nju zaposlio na važnoj funkciji

I Sanja Marinković zaposlena u Tetru Odeon: Željko Mitrović deli otkaze, a nju zaposlio na važnoj funkciji

Mondo pre 49 minuta
Mitrović nemilosrdan, počela čistka u pinku Prvi na udaru teatar "Odeon" raspušta ljude posle investicije od 20 miliona evra…

Mitrović nemilosrdan, počela čistka u pinku Prvi na udaru teatar "Odeon" raspušta ljude posle investicije od 20 miliona evra

Dnevnik pre 1 sat
Novo oglašavanje Mitrovića, priznao zašto i kome je dao otkaz: "Bahatost pojedinih kauboja nije ispred..."

Novo oglašavanje Mitrovića, priznao zašto i kome je dao otkaz: "Bahatost pojedinih kauboja nije ispred..."

Telegraf pre 39 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Željko Mitrović

Zabava, najnovije vesti »

Željko Mitrović raspustio Teatar Odeon, najavio reforme Pink Media Group: „Ovo je samo početak“

Željko Mitrović raspustio Teatar Odeon, najavio reforme Pink Media Group: „Ovo je samo početak“

Nova ekonomija pre 29 minuta
Snimak iz Crne Gore zbog kog nam nije dobro: Turisti se dovezli u Plavu špilju po oluji i scene su jezive

Snimak iz Crne Gore zbog kog nam nije dobro: Turisti se dovezli u Plavu špilju po oluji i scene su jezive

City magazine pre 19 minuta
Kosana i Aca Sofronijević čekaju dete! Prelepu vest objavili na dan rođendana harmonikaša

Kosana i Aca Sofronijević čekaju dete! Prelepu vest objavili na dan rođendana harmonikaša

Story pre 19 minuta
MOBY 21. jula 2026. godine na Kalemegdanu

MOBY 21. jula 2026. godine na Kalemegdanu

Balkan Rock pre 19 minuta
Moby se posle 15 godina vraća na Kalemegdan: Koncert 21. jula 2026, prodaja ulaznica od 20. novembra u 11h

Moby se posle 15 godina vraća na Kalemegdan: Koncert 21. jula 2026, prodaja ulaznica od 20. novembra u 11h

Blic pre 14 minuta