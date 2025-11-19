Novo oglašavanje Željka Mitrovića: Nije završio sa čistkom, otkrio zašto i kome je podelio otkaze - Bahatost pojedinih kauboja....

Pink Media Grupe Željko Mitrović zvanično je saopštio da je raspustio ceo tim teatra Odeon, što je šokiralo javnost.

Brojni zaposleni dobili su otkaze, ali "čistku" još uvek nije završio. U oglašavanju je otkrio da planira da podeli još otkaza. - Prva mera u sveobuhvatnim reformama PMG je raspuštanje Teatra Odeon! Spuštena je zavesa poslednjeg čina, a sad je red na sve druge kompanije i sektore! No mercy, važno je da pomognem deci bez roditeljskog staranja, a ne nesolidnim ljudima i "bumbarima - naveo je Željko Mitrović, pa otkrio dalji plan. - Zaustavljam i produkciju dela