Velike odluke! Na sednici Gradskog veća usvojen Nacrt odluke o budžetu grada Vranja za 2026. godinu

Nacrt odluke o budžetu grada Vranja za 2026. godinu usvojen je na 89. sednici Gradskog veća, prenosi zvanični sajt Grada Vranja.

Sednicom je predsedavao gradonačelnik Vranja dr Slobodan Milenković. Član Gradskog veća za budžet i finansije Bojan Kostić, obrazložio je odluku. - Ukupan budžet projektovan je na 3.880.700.000,00 dinara, a planirani suficit je 152 miliona dinara. Neki od najvažnijih projekata čija se realizacija planira u narednom periodu su: prva faza sanacije Aleksandrovačkog jezera, unapređenje energetske efikasnosti vrtića "Naše dete", osnivanje Omladinskog centra, izgradnja