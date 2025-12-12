Šareno i ukrasno na novogodišnjim tezgama u Vranju Ima svega, a prodavci kažu da su cene kao i prošlogodišnje: Evo šta se najviše prodaje (foto)

Na novogodišnjim tezgama u Vranju svega ima, ali jedna stvar je najprodavanija, a cene su iste kao i prošlogodišnje, kažu prodavci.

Novogodišnje tezge su postavljene u pešačkoj zoni u centru grada. I čestitke i baloni, novogodišnji ukrasi, ukrasne kugle, igračke veliki izbor za najmlađe. Čestitke se prodaju po ceni od 20 dinara, 80 su sa kovertom, a muzičke koštaju 150 dinara. Novogodišnji ukrasi su od 200, kugle sa figurom Deda Mraza su 800, igračke automobili 700, igračke na baterije za paketiće 500 dinara. Novogodišnje ukrasne sijalice su od 300., 1.000 do 1.500 dinara. Prodavac Dragan kaže