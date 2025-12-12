Šareno i ukrasno na novogodišnjim tezgama u Vranju Ima svega, a prodavci kažu da su cene kao i prošlogodišnje: Evo šta se najviše prodaje (foto)

Kurir pre 32 minuta
Šareno i ukrasno na novogodišnjim tezgama u Vranju Ima svega, a prodavci kažu da su cene kao i prošlogodišnje: Evo šta se…

Na novogodišnjim tezgama u Vranju svega ima, ali jedna stvar je najprodavanija, a cene su iste kao i prošlogodišnje, kažu prodavci.

Novogodišnje tezge su postavljene u pešačkoj zoni u centru grada. I čestitke i baloni, novogodišnji ukrasi, ukrasne kugle, igračke veliki izbor za najmlađe. Čestitke se prodaju po ceni od 20 dinara, 80 su sa kovertom, a muzičke koštaju 150 dinara. Novogodišnji ukrasi su od 200, kugle sa figurom Deda Mraza su 800, igračke automobili 700, igračke na baterije za paketiće 500 dinara. Novogodišnje ukrasne sijalice su od 300., 1.000 do 1.500 dinara. Prodavac Dragan kaže
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Zaječar bez vlasti i plata, opozicioni odbornik tvrdi: Od Nove godine će sve stati

Zaječar bez vlasti i plata, opozicioni odbornik tvrdi: Od Nove godine će sve stati

Glas Zaječara pre 1 dan
Godišnja izložba Nove Art scene i DLUP-a u Galeriji “Čedomir Krstić”

Godišnja izložba Nove Art scene i DLUP-a u Galeriji “Čedomir Krstić”

Pirotske vesti pre 1 dan
Doček Nove godine u Kragujevcu uz grupu "Leb i sol" na Đačkom trgu

Doček Nove godine u Kragujevcu uz grupu "Leb i sol" na Đačkom trgu

N1 Info pre 5 sati
Vučić: Kargo saobraćaj u Nišu od ključnog značaja, Niš će da napreduje ubrzano

Vučić: Kargo saobraćaj u Nišu od ključnog značaja, Niš će da napreduje ubrzano

Gradski portal 018 pre 7 sati
Konferencija o Garanciji za mlade održana u Nišu. Đurđević Stamenkovski: Niš ima najbolje rezultate

Konferencija o Garanciji za mlade održana u Nišu. Đurđević Stamenkovski: Niš ima najbolje rezultate

Gradski portal 018 pre 8 sati
10. Niški salon 12/2: Stručno vođenje i dodela nagrade otvaraju jubilej izložbe u Nišu

10. Niški salon 12/2: Stručno vođenje i dodela nagrade otvaraju jubilej izložbe u Nišu

Glas juga pre 8 sati
Petrović : Godinama unazad lažete i kradete

Petrović : Godinama unazad lažete i kradete

Jug press pre 10 sati

Ključne reči

VranjeNova godinaIzbori

Regioni, najnovije vesti »

Obeleženo 60 godina rada OŠ "Vuk Karadžić" u Loznici: Razvojni put u slikama - izložba u Inovacionom centru traje nedelju dana…

Obeleženo 60 godina rada OŠ "Vuk Karadžić" u Loznici: Razvojni put u slikama - izložba u Inovacionom centru traje nedelju dana

Kurir pre 12 minuta
Šareno i ukrasno na novogodišnjim tezgama u Vranju Ima svega, a prodavci kažu da su cene kao i prošlogodišnje: Evo šta se…

Šareno i ukrasno na novogodišnjim tezgama u Vranju Ima svega, a prodavci kažu da su cene kao i prošlogodišnje: Evo šta se najviše prodaje (foto)

Kurir pre 32 minuta
Mladi voćari su hrabri, spremni da se edukuju i idu u korak sa vremenom: Nove generacije uz prihvatanje novih znanja menjaju…

Mladi voćari su hrabri, spremni da se edukuju i idu u korak sa vremenom: Nove generacije uz prihvatanje novih znanja menjaju sliku ariljskih malinogorja (FOTO)(VIDEO)

RINA pre 1 dan
Zaječar bez vlasti i plata, opozicioni odbornik tvrdi: Od Nove godine će sve stati

Zaječar bez vlasti i plata, opozicioni odbornik tvrdi: Od Nove godine će sve stati

Glas Zaječara pre 1 dan
Radni voz udario u kamionet na pružnom prelazu "Đeram"! Povređenih nije bilo, pričinjena materijalna šteta!

Radni voz udario u kamionet na pružnom prelazu "Đeram"! Povređenih nije bilo, pričinjena materijalna šteta!

Plus online pre 1 dan