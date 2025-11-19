Vođa navijača zlostavljao mladića i sve to snimao telefonom! Policija mu upala u stan i našla žrtvu i kokain

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su P.

M. (20) i M. R. (20) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo zlostavljanje i mučenje. Kako Kurir nezvanično saznaje, jedan od uhapšenih je vođa navijača Partizana u Nišu. - P. M., inače vođa navijača Partizana, poznat je kao nasilnik, imao je nanogicu zbog krivičnih dela koja je počinio u prošlosti. Na osnovu informacija da osumnjičeni diluje drogu, policija je upala u stan, pronašla kokain, ali i zatočenog mladića - kaže