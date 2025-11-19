Hapšenje u Prokuplju Pretresli mu auto, pa mu odmah stavili lisice na ruke

Alo pre 7 minuta
Hapšenje u Prokuplju Pretresli mu auto, pa mu odmah stavili lisice na ruke

Policija u Prokuplju uhapsila je A. M. (23) kada je u automobilu (marke golf) kojim je osumnjičeni upravljao pronašla torbu u kojoj je bilo 18 paketa sa oko 9,5 kilograma je marihuane.

Kako je saopštio MUP, on je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. A. M. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu u Prokuplju. BONUS VIDEO
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Policija u Prokuplju zaplenila oko 9,5 kilograma marihuane, uhapšen mladić iz Podujeva

Policija u Prokuplju zaplenila oko 9,5 kilograma marihuane, uhapšen mladić iz Podujeva

Južne vesti pre 2 minuta
Nišlija naručio i platio kacige, a dobio ciglu i bundevu

Nišlija naručio i platio kacige, a dobio ciglu i bundevu

Gradski portal 018 pre 2 minuta
Dvojica Nišlija uhapšena zbog zlostavljanja mladića, u stanu pronađena i droga

Dvojica Nišlija uhapšena zbog zlostavljanja mladića, u stanu pronađena i droga

Niške vesti pre 12 minuta
Uhapšena dvojica u Nišu: Osumnjičeni varali ljude preko internet narudžbina

Uhapšena dvojica u Nišu: Osumnjičeni varali ljude preko internet narudžbina

Euronews pre 2 minuta
Pronađeno 9, 5 kilograma marihuane

Pronađeno 9, 5 kilograma marihuane

Prokuplje press pre 7 minuta
Vlasotinčanin na internetu prodavao kacige pa mušteriji poslao ciglu i bundevu, Nišlija bundu Hrvatici koju nikad nije poslao…

Vlasotinčanin na internetu prodavao kacige pa mušteriji poslao ciglu i bundevu, Nišlija bundu Hrvatici koju nikad nije poslao

Rešetka pre 22 minuta
Uhapšeni zbog zlostavljanja i mučenja Namamili ga u stan, pa snimali kako ga tuku

Uhapšeni zbog zlostavljanja i mučenja Namamili ga u stan, pa snimali kako ga tuku

Alo pre 2 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

MarihuanaTužilaštvoMUPProkuplje

Regioni, najnovije vesti »

Huligani devastirali omladinsku salu u Stubli

Huligani devastirali omladinsku salu u Stubli

Jugmedia pre 12 minuta
Prekid u vodosnabdevanju gornje zone Bora najavljen za četvrtak, 20. novembar

Prekid u vodosnabdevanju gornje zone Bora najavljen za četvrtak, 20. novembar

Ist media pre 7 minuta
Bujanovčanin moli da mu se vrati telefon, nadzor snimio devojke koje su ga pronašle

Bujanovčanin moli da mu se vrati telefon, nadzor snimio devojke koje su ga pronašle

Bujanovačke pre 31 minuta
Policija u Prokuplju zaplenila oko 9,5 kilograma marihuane, uhapšen mladić iz Podujeva

Policija u Prokuplju zaplenila oko 9,5 kilograma marihuane, uhapšen mladić iz Podujeva

Južne vesti pre 2 minuta
Uručena nagrada „Stevan Sremac” Marku Stojkiću za roman „Deveti život Ane Belinski”

Uručena nagrada „Stevan Sremac” Marku Stojkiću za roman „Deveti život Ane Belinski”

Gradski portal 018 pre 12 minuta