Hapšenje u Prokuplju Pretresli mu auto, pa mu odmah stavili lisice na ruke

Policija u Prokuplju uhapsila je A. M. (23) kada je u automobilu (marke golf) kojim je osumnjičeni upravljao pronašla torbu u kojoj je bilo 18 paketa sa oko 9,5 kilograma je marihuane.

Kako je saopštio MUP, on je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. A. M. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu u Prokuplju.