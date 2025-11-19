CLS pitao ministra Malog o kašnjenju izgradnje beogradskog metroa i ceni

Direktor Centra za lokalnu samoupravu (CLS) Nikola Jovanović pitao je danas ministra finansija Sinišu Malog zbog čega se kasni sa početkom "stvarnih radova" za beogradski metro više od dve godine, da li će neko zbog toga odgovarati, kao i da li i dalje stoji iza najavljenih rokova i procenjenog budžeta. "Gospodine Mali, na potpisivanju ugovora za projekat izgradnje metroa, u novembru 2021. godine, eksplicitno ste najavili Beograđanima da će izgradnja tunela i