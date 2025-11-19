Filozofski fakultet u Nišu: Iz ministarstva nam stigla kopija Odluke o osnivanju Fakulteta srpskih studija

N1 Info pre 1 sat  |  FoNet
Filozofski fakultet u Nišu: Iz ministarstva nam stigla kopija Odluke o osnivanju Fakulteta srpskih studija

Uprava Filozofskog fakulteta u Nišu saopštila je da je započeta poslednja faza nasilja nad tim fakultetom, navodeći da je u ponedeljak na adresu članova Uprave i Sekretarijata stigla elektronska pošta iz Ministarstva prosvete, u kojoj se nalazi priložena kopija nepotpisane Odluke o osnivanju Fakulteta srpskih studija.

Kako je navedeno u saopštenju na sajtu Filofozfskog, uz tu poštu, stigao je i dopis Univerzitetu u Nišu sa Zaključcima Rektorskog kolegijuma od 12. novembra. Nakon uvida u dobijenu poštu, Uprava Filozofskog fakulteta ističe da je tim činom započeta poslednja faza u sprovođenju pravnog i akademskog nasilja nad Filozofskim fakultetom i Univerzitetom u Nišu. "Sve dok se ne oglase sudske i akademske instance kojima smo se obratili, pre svih Ustavni sud, Upravni sud,
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Upravi Filozofskog u Nišu dostavljena odluka Vlade o formiranju Fakulteta srpskih studija

Upravi Filozofskog u Nišu dostavljena odluka Vlade o formiranju Fakulteta srpskih studija

Naissus info pre 32 minuta
„Počela poslednja faza pravnog i akademskog nasilja“: Upravi Filozofskog u Nišu dostavljena odluka Vlade o formiranju…

„Počela poslednja faza pravnog i akademskog nasilja“: Upravi Filozofskog u Nišu dostavljena odluka Vlade o formiranju Fakulteta srpskih studija

Danas pre 1 sat
„Počela poslednja faza pravnog i akademskog nasilja“: Upravi Filozofskog u Nišu dostavljena odluka Vlade o formiranju…

„Počela poslednja faza pravnog i akademskog nasilja“: Upravi Filozofskog u Nišu dostavljena odluka Vlade o formiranju Fakulteta srpskih studija

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ProsvetaNišUstavni sudMinistarstvo prosvete

Društvo, najnovije vesti »

Jaćimović do petka ostaje ispred zgrade Banovine: Ako mu se zahtevi ne ispune, najavio da u subotu seli šatore za Beograd

Jaćimović do petka ostaje ispred zgrade Banovine: Ako mu se zahtevi ne ispune, najavio da u subotu seli šatore za Beograd

N1 Info pre 27 minuta
Ministarstvo prosvete: Do deblokade Pete beogradske gimnazije, nastava u dve osnovne škole

Ministarstvo prosvete: Do deblokade Pete beogradske gimnazije, nastava u dve osnovne škole

Mašina pre 27 minuta
Jesu li danas mogući pregovori poput onih u Dejtonu

Jesu li danas mogući pregovori poput onih u Dejtonu

BBC News pre 58 minuta
Pajić (PSG): Vlast svesno sabotira izbor REM-a zbog Orbana i koalicionih partnera

Pajić (PSG): Vlast svesno sabotira izbor REM-a zbog Orbana i koalicionih partnera

N1 Info pre 17 minuta
Sneg doneo zimske uslove planinskim krajevima, sela u Lučanima ostala bez struje (VIDEO)

Sneg doneo zimske uslove planinskim krajevima, sela u Lučanima ostala bez struje (VIDEO)

N1 Info pre 32 minuta