Filozofski fakultet u Nišu: Iz ministarstva nam stigla kopija Odluke o osnivanju Fakulteta srpskih studija

Uprava Filozofskog fakulteta u Nišu saopštila je da je započeta poslednja faza nasilja nad tim fakultetom, navodeći da je u ponedeljak na adresu članova Uprave i Sekretarijata stigla elektronska pošta iz Ministarstva prosvete, u kojoj se nalazi priložena kopija nepotpisane Odluke o osnivanju Fakulteta srpskih studija.

Kako je navedeno u saopštenju na sajtu Filofozfskog, uz tu poštu, stigao je i dopis Univerzitetu u Nišu sa Zaključcima Rektorskog kolegijuma od 12. novembra. Nakon uvida u dobijenu poštu, Uprava Filozofskog fakulteta ističe da je tim činom započeta poslednja faza u sprovođenju pravnog i akademskog nasilja nad Filozofskim fakultetom i Univerzitetom u Nišu. "Sve dok se ne oglase sudske i akademske instance kojima smo se obratili, pre svih Ustavni sud, Upravni sud,