„Počela poslednja faza pravnog i akademskog nasilja“: Upravi Filozofskog u Nišu dostavljena odluka Vlade o formiranju Fakulteta srpskih studija

Uprava Filozofskog fakulteta u Nišu saopštila je da će odluku Vlade Srbije o osnivanju Fakulteta za srpske studije (FSS) smatrati nelegalnom i nelegitimnom sve dok se o njoj ne izjasne institucije kojima se obratila i istovremeno uputila molbu akademskoj zajednici i široj javnosti da joj se aktivno pridruže u odbrani zakonitosti i digniteta visokog obrazovanja. Saopštenje uprave usledilo je, kako se navodi, nakon što im je u ponedeljak 17. novembra po podne
