Đedović Handanović: Ruski vlasnici su pristali da prodaju svoj deo vlasništva u NIS-u

NIN pre 31 minuta  |  Tanjug
Đedović Handanović: Ruski vlasnici su pristali da prodaju svoj deo vlasništva u NIS-u

Ruski vlasnici su pristali da prodaju svoj deo vlasništva u Naftnoj industriji Srbije koji iznosi 56,15 odsto, izjavila je danas ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

Ona je istakla da se ime treće strane ne saopštava zato što je reč o poslovnim razgovorima ozbiljnih kompanija i, kako je rekla, dok se oni ne završe ili bar najvažniji detalji ne budu definisani, nije ni ozbiljno da se o tome priča. "Od javnosti se ništa ne krije. Kao što ste videli, veoma transparentno smo do sada komunicirali o svemu. Naš zahtev je jasan, to je da rafinerija mora da nastavi sa radom i da se što pre obezbedi novi dotok sirove nafte. Podsećam da
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

„Prepamećivanje“ Srbije

„Prepamećivanje“ Srbije

Danas pre 26 minuta
Hrka i Jaćimović nastavljaju proteste ispred Skupštine Srbije u Beogradu i Banovine u Novom Sadu

Hrka i Jaćimović nastavljaju proteste ispred Skupštine Srbije u Beogradu i Banovine u Novom Sadu

RTS pre 36 minuta
N1 Direktno: Rusi (ipak) odlaze

N1 Direktno: Rusi (ipak) odlaze

N1 Info pre 40 minuta
Ministarka: Rusi pristali da prodaju svoj udeo u NIS-u

Ministarka: Rusi pristali da prodaju svoj udeo u NIS-u

Moj Novi Sad pre 1 sat
Rusi pristali da prodaju svoj deo vlasništva u NIS-u, čeka se odluka SAD-a

Rusi pristali da prodaju svoj deo vlasništva u NIS-u, čeka se odluka SAD-a

Luftika pre 1 sat
Nazire se rešenje za NIS – Rusi pristali na prodaju svog dela – Ko može biti kupac?

Nazire se rešenje za NIS – Rusi pristali na prodaju svog dela – Ko može biti kupac?

Kurir pre 1 sat
Ruski vlasnici pristali na prodaju NIS-a

Ruski vlasnici pristali na prodaju NIS-a

SEEbiz pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

naftaDubravka Đedovićkompanija nissankcije nis-u

Ekonomija, najnovije vesti »

Ilon Mask ne može legalno da prodaje Teslin Sajberkeb kako je obećao

Ilon Mask ne može legalno da prodaje Teslin Sajberkeb kako je obećao

Forbes pre 31 minuta
Voren Bafet beži iz akcija i gomila keš: da li nam šalje upozorenje na veliki krah?

Voren Bafet beži iz akcija i gomila keš: da li nam šalje upozorenje na veliki krah?

Kamatica pre 15 minuta
Delhaize izneo iz zemlje 130 miliona evra, bez plaćanja poreza, kaže Tabaković

Delhaize izneo iz zemlje 130 miliona evra, bez plaćanja poreza, kaže Tabaković

Bloomberg Adria pre 1 minut
„Prepamećivanje“ Srbije

„Prepamećivanje“ Srbije

Danas pre 26 minuta
OFAK izdao pojašnjenja o licenci za prodaju strane imovine Lukoila

OFAK izdao pojašnjenja o licenci za prodaju strane imovine Lukoila

RTV pre 26 minuta