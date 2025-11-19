Danas je 43. dan od kada su stupile na snagu američke sankcije NIS-u. Istog dana Hrvatska je obustavila isporuku, pa preko JANAFA nafta ne stiže u Srbiju.

Ruska strana pristala je da proda svoj deo vlasništva u NIS-u, i to su poslednje informacije koje građani Srbije imaju o ovom bitnom pitanju za sve. Ipak, ono što je najbitnije jeste da - ništa od ovoga građani Srbije nisu ni primetili zahvaljujući dobroj pripremljenosti, ali i rezervama koje su očuvane, i kako je ranije rečeno, koje su posvećeno povećane ranije za oko 60 odsto. "Ruski vlasnici su pristali da prodaju svoj deo vlasništva u Naftnoj industriji Srbije,