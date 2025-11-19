43 dana ni kap nafte ne stiže u Srbiju: Građani nisu osetili nikakve probleme, sve oči uprte u rusku stranu

B92 pre 2 sata
43 dana ni kap nafte ne stiže u Srbiju: Građani nisu osetili nikakve probleme, sve oči uprte u rusku stranu

Danas je 43. dan od kada su stupile na snagu američke sankcije NIS-u. Istog dana Hrvatska je obustavila isporuku, pa preko JANAFA nafta ne stiže u Srbiju.

Ruska strana pristala je da proda svoj deo vlasništva u NIS-u, i to su poslednje informacije koje građani Srbije imaju o ovom bitnom pitanju za sve. Ipak, ono što je najbitnije jeste da - ništa od ovoga građani Srbije nisu ni primetili zahvaljujući dobroj pripremljenosti, ali i rezervama koje su očuvane, i kako je ranije rečeno, koje su posvećeno povećane ranije za oko 60 odsto. "Ruski vlasnici su pristali da prodaju svoj deo vlasništva u Naftnoj industriji Srbije,
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

N1 Direktno: Rusi (ipak) odlaze

N1 Direktno: Rusi (ipak) odlaze

N1 Info pre 1 sat
Rusi pristali da prodaju svoj deo u NIS-u! Ministarka Đedović Handanović prvi put o trećoj strani u pregovorima (video)

Rusi pristali da prodaju svoj deo u NIS-u! Ministarka Đedović Handanović prvi put o trećoj strani u pregovorima (video)

Kurir pre 2 sata
Zašto je Moskva munjevito pristala da proda NIS Srbija mora da bira kupca koji neće smetati Vašingtonu

Zašto je Moskva munjevito pristala da proda NIS Srbija mora da bira kupca koji neće smetati Vašingtonu

Dnevnik pre 2 sata
Da li će Rusi moći da dobiju novac od prodaje NIS - ekonomisti kažu: Zavisi ko kupuje

Da li će Rusi moći da dobiju novac od prodaje NIS - ekonomisti kažu: Zavisi ko kupuje

N1 Info pre 3 sata
Rusi pristali na prodaju NIS-a: U Pančevu zabrinuti za sudbinu 1.400 radnika Rafinerije

Rusi pristali na prodaju NIS-a: U Pančevu zabrinuti za sudbinu 1.400 radnika Rafinerije

N1 Info pre 3 sata
Rusi PRODAJU UDEO u NIS! Na pomolu rešenje krize u snabdevanju energentima za Srbiju

Rusi PRODAJU UDEO u NIS! Na pomolu rešenje krize u snabdevanju energentima za Srbiju

Alo pre 3 sata
Ruski vlasnici pristali da prodaju svoj deo vlasništva u NIS-u, čeka se odluka Vašingtona

Ruski vlasnici pristali da prodaju svoj deo vlasništva u NIS-u, čeka se odluka Vašingtona

RTS pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Hrvatskanafta

Ekonomija, najnovije vesti »

"Nemamo dovoljno mesta za skladištenje zlata!" Kako je NBS sačuvala kurs dinara

"Nemamo dovoljno mesta za skladištenje zlata!" Kako je NBS sačuvala kurs dinara

Blic pre 2 sata
Lukoil pozvao Vladu Bugarske da se ne meša u prodaju njene imovine u toj zemlji

Lukoil pozvao Vladu Bugarske da se ne meša u prodaju njene imovine u toj zemlji

Danas pre 2 sata
Ćulibrk o prodaji NIS-a: Naša vlast sve ovo amaterski odradila, Rusi odlučili da je zaobiđu

Ćulibrk o prodaji NIS-a: Naša vlast sve ovo amaterski odradila, Rusi odlučili da je zaobiđu

Danas pre 1 sat
Nvidia ruši sve rekorde - prihod od 57 milijardi dolara potvrđuje nezaustavljiv rast AI tržišta

Nvidia ruši sve rekorde - prihod od 57 milijardi dolara potvrđuje nezaustavljiv rast AI tržišta

Bloomberg Adria pre 17 minuta
Promet na Beogradskoj berzi 4,09 miliona dinara, indeksi u plusu

Promet na Beogradskoj berzi 4,09 miliona dinara, indeksi u plusu

Politika pre 37 minuta