‘Rusi pristali da prodaju njihov deo u NIS-u’: Ministarka energetike

Ruski vlasnici pristali su da prodaju njihov deo vlasništva u Naftnoj industriji Srbije (NIS), koji iznosi 56,15 odsto, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

Kome - još nije poznato. Ime treće strane se ne saopštava zato što je reč o poslovnim razgovorima ozbiljnih kompanija, kaže ministarka Đedović Handanović. Dok oni ne budu gotovi, ili bar najvažniji detalji ne budu definisani, nije ozbiljno da se o tome priča, dodala je. "Od javnosti se ništa ne krije", izjavila je ministarka za RTS. "Naš zahtev je jasan, to je da rafinerija mora da nastavi sa radom i da se što pre obezbedi novi dotok sirove nafte". Sudbina NIS-a,