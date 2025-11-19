Naša deca vama ništa ne znače

Radar pre 43 minuta  |  Biljana Willimon
Naša deca vama ništa ne znače

Postoji čovek koji takođe, kao ni vi, nikada sina nije odveo na more. Za razliku od vas, bio mu je i otac i majka – otkad se rodio. Vredno je radio, nije spavao, nije se odmarao, skrpio je novac i kupio autobus. Zaplenili ste mu ceo vozni park. Sada štrajkuje glađu. Dete je sa njim pod šatorom, po kiši i zimi. Predsedniče, to je ljubav, a ne broj odlazaka s decom na godišnje odmore – koje vi brojite

Pamtićemo vas kad odete sa vlasti – po raznim glupostima koje ste činili. A ponajviše po kukavičjem gnezdu koje ste napravili usred Beograda. Ogradili ste se od građana kojima ste predsednik. Čega se plašite? Kad god ugledam Ćacilend, setim se naslova – Let iznad kukavičjeg gnezda. Ne može baš bukvalno da se uporedi sa knjigom koju je davnih godina napisao Ken Kizi… ali u nekim segmentima, zaliči. Opskurni, raspomamljeni likovi… kao u ludnici. Tuku se međusobno,
