U trci za mRNA vakcinu protiv raka

Radar pre 43 minuta  |  Jovana Petković
U trci za mRNA vakcinu protiv raka

Srbija se ponovo našla između Istoka i Zapada i izbor neće biti samo tehnološki – već i civilizacijski: hoćemo li biti deo naučne budućnosti, ili tek poligon na kojem se ta budućnost testira

Samo nekoliko godina nakon što je svet, zahvaljujući mRNA tehnologiji, uspeo da obuzda pandemiju kovida, ista metoda ponovo je u centru pažnje – ovaj put u trci protiv raka. Od kada je razotkriven mehanizam informacione RNK (mRNA), laboratorije širom sveta pokušavaju da iskoriste taj sistem prenosa genetskih informacija za stvaranje vakcina koje bi mogle da prepoznaju i unište ćelije karcinoma. Nedavno su iz Rusije stigle vesti da je njihovo cepivo protiv raka u
