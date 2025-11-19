Ruski vlasnici pristali da prodaju svoj deo vlasništva u NIS-u, čeka se odluka Vašingtona

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović rekla je da su ruski vlasnici pristali da prodaju svoj deo vlasništva u Naftnoj industriji Srbije koji iznosi 56,15 odsto.

Dubravka Đedović Handanović je istakla da se ime treće strane ne saopštava zato što je reč o poslovnim razgovorima ozbiljnih kompanija i, kako je rekla, dok se oni ne završe ili bar najvažniji detalji ne budu definisani, nije ni ozbiljno da se o tome priča. "Od javnosti se ništa ne krije. Kao što ste videli, veoma transparentno smo do sada komunicirali o svemu. Naš zahtev je jasan, to je da rafinerija mora da nastavi sa radom i da se što pre obezbedi novi dotok