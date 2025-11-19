(VIDEO) Novljani skupo platili greške i loš start u Splitu

Vaterpolisti Jadrana iz Herceg Novog poraženi su od imenjaka u Splitu sa 15:13 (5:2, 4:3, 4:5, 2:3).

Novljani imaju šest, a Splićani tri boda posle četvrtog kola Lige šampiona. U narednoj rundi, Novljani će u Trebinju odmeriti snage sa ekipom Pro Reka, dok će Splićani gostovati ekipi Novog Beograda. Golove za ekipu iz Herceg Novog postigli su: Srđan Janović četiri, Dani Merkulov tri, Vasilije Radović dva, Dmitri Holod, Fran Valera, Srahinja Gojković, Đorđe Lazić po jedan. Prevagu na tasu Splićana, doneli su Loren Fatović sa pet, Dušan Matković, Jerko Marinić