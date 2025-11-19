NIS zatražio posebnu licencu od SAD

Sputnik pre 58 minuta
Naftna industrija Srbije (NIS) podnela je 18. novembra Kancelariji za kontrolu strane imovine (OFAK) Ministarstva finansija SAD novi zahtev za izdavanje posebne licence kojim se traži omogućavanje nesmetanog poslovanja kompanije, saopštio je danas NIS.

Prethodnom licencom od 14. novembra sa rokom važenja do 13. februara 2026. godine, odobreni su pregovori akcionara i drugih zainteresovanih strana o promeni vlasničke strukture NIS-a. U skladu sa statusom pregovora između akcionara i zainteresovanih strana, poslat je zahtev OFAK-u za dobijanje nove licence koja bi omogućila poslovanje ove kompanije dok traju pregovori o održivom rešenju za NIS, navodi se u saopštenju.
