Danas glasanje o izboru nove vlade privremenih prištinskih institucija

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Skupština privremenih prištinskih institucija sazvala je za danas sednicu na kojoj će se glasati o izboru nove vlade mandatara Gljauka Konjufce.

Sednica će početi u 14 časova, navodi se u saopštenju skupštine privremenih prištinskih institucija, prenosi portal Reporteri. Uoči te sednice, biće održana sednica na čijem će dnevnom redu biti predlog budžeta za narednu godinu. Predsenica privremenih prištinskih institucija Vjosa Osmani poverila je mandat za sastav vlade Konjufci, sa rokom koji ističe danas. (Telegraf.rs/Tanjug)
