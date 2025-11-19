Luka dominirao, Lejkersi pobedili

Vesti online pre 1 sat  |  B92 (A. S.)
Luka dominirao, Lejkersi pobedili

Luka Dončić dominirao je u pobedi Los Anđeles Lejkersa nad Jutom Džez (140:126) sa 37 poena i deset asistencija.

Na ovoj utakmici svoj prvi meč upisao je Lebron Džejms kome je ovo 23. sezona u NBA ligi. Jedan od najboljih košarkaša sveta je na svom debiju upisao dabl-dabl učinak sa 11 poena i 12 asistencija. Lebron je tako stigao do neverovatne brojke od 1.293 utakmica na kojoj je imao dvocifren broj poena. Džejms nije uspeo da postigne poen u prvih 11 minuta na terenu, ali je onda pogodio dve trojke zaredom, što je bilo dovoljno da prestigne Redžija Milera, kao šest najbolji
