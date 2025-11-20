Priča Solomije iz Ukrajine: Kako deca razumeju rat

BBC News pre 47 minuta | Kristina Kljajić - BBC

EUGEN STEPANENKO/PRIVATNA ARHIVA Solomija je imala pet godina kada je ocu poslala prvo pismo

„A kada će se završiti rat i kada ćeš se vratiti kući?"

Ovim pitanjem počinje jedno od prvih pisama koja je petogodišnja devojčica Solomija poslala ocu, dok je on bio na frontu u Ukrajini 2014. godine.

Te godine je Rusija anektirala poluostrvo Krim, a u regionima Donjecka i Donbasa na istoku Ukrajine su se sukobile ukrajinske snage i proruski pobunjenici.

Tako je započela njihova prepiska koja će trajati nekoliko godina.

„Tražila sam markere po sobi i pokušavala da mu nacrtam sve što nisam umela da mu objasnim rečima.

„Nedostajao mi je, želela sam da zna mislim na njega" kaže danas 15-godišnja Solomija Stepanenko za BBC na srpskom.

Pored rukom pisanih, ocu je slala i glasovne poruke, kao i Viber poruke, koje je često pratio i po neki crtež.

Upravo je to kod njenog oca probudilo potrebu da ćerki što jasnije objasni „gde se nalazi i kako sada izgleda njegov život."

„Shvatio sam da joj je lakše kada zna gde sam tačno i to joj je davalo neku vrstu sigurnosti", kaže Eugen Stepanenko za BBC na srpskom.

Razgovori i dopisivanje pomagali su da joj „otac manje nedostaje".

Porodica Stepanenko se iz Ukrajine 2021. preselila u Hrvatsku, državu na Balkanu.

Rusija je naredne godine izvršila invaziju na Ukrajinu i taj rat i dalje traje.

Više od 2.520 dece je ubijeno ili povređeno od februara 2022, od kojih su mnoga rezultat široke upotrebe eksplozivnog oružja u naseljenim područjima, podaci su Kancelarije za ljudska prava Ujedinjenih nacija.

Svetski dan deteta obeležava se svakog 20. novembra.

Kako žive deca u Ukrajini?

Svako peto dete u Ukrajini je izgubilo rođaka ili prijatelja tokom prve tri godine rata, podaci su Ujedinjenih nacija od februara 2025.

Oko 1.600 obrazovnih ustanova i skoro 790 zdravstvenih ustanova je oštećeno ili uništeno u protekle tri godine.

Deca u područjima Ukrajine koje je okupirala Ruska Federacija su posebno ranjiva.

Istražna komisija UN za Ukrajinu saopštila je da postoje dokazi o ilegalnom preseljenju stotina ukrajinske dece u Rusiju.

Rusija sprovodi politike poput davanja ruskog državljanstva i smeštaja dece u hraniteljske porodice kako bi „stvorila okvir u kojem bi neka deca mogla trajno da ostanu" u Rusiji, piše u izveštaju UN.

Oko 3,7 miliona ljudi je i dalje interno raseljeno, a 6,86 miliona živi van zemlje.

Dok je transfer trebalo da bude privremen, „većina je pretvorena u dugotrajne", pri čemu su se i roditelji i deca suočavali sa „nizom prepreka u uspostavljanju kontakta".

Od aneksije četiri regiona Ukrajine krajem 2022. godine, kršeći međunarodno pravo, vlasti Ruske Federacije su napravile sveobuhvatne i duboke promene u zakonima, institucijama i upravljanju tamo, direktno utičući na decu i njihova ljudska prava, utvrdili su UN istražitelji.

Nametnuli su rusko državljanstvo i ruski školski program, a istovremeno su ograničili svaki pristup obrazovanju na ukrajinskom jeziku.

Dali su prioritet vojno-patriotskoj obuci u školi i omladinskim grupama, izlažući decu ratnoj propagandi.

Ruski predsednik Vladimir Putin se tereti da je odgovoran za ratne zločine, među kojima je i nezakonita deportacija dece iz Ukrajine u Rusiju.

Kako su se pisma pretvorila u knjigu

Uz prvo pismo, Solomija je ocu poslala i jednu bombonu.

„Tada sam odlučio da ću je čuvati u džepu dok se ne vratim kući", kaže on.

Kad se posle nekoliko godina sa fronta vratio u stan u Kijevu, osećao se zbunjeno.

„Kao da je vreme stalo", priseća se Stepanenko.

Početak ruske invazije na Ukrajinu i sva dešavanja koja su pratili iz Hrvatske, podstakli su ih da od pisama, crteža, poruka sa telefona i poneke glasovne poruke naprave knjigu.

„Ta knjiga postala je način da Solomija sebi 'izgovori' ono što ranije nije mogla i da bolje razume sopstvena osećanja.

„Od početka smo je pisali zajedno, verovao sam da može da bude poput priručnika koji bi porodicama pomogao da lakše razgovaraju sa decom o ratu", dodaje njen otac.

Knjiga Abeceda rata je objavljena u Ukrajini, a potom je prevedena i objavljena i u Hrvatskoj 2024.

„Neobično je bilo videti konverzaciju oca, odraslog čoveka koji je u ratu i devojčice kod kuće koja želi da joj nejasni pojmovi budu objašnjeni.

„Rat je teška tema, ali i o njoj treba govoriti", rekla je Simona Goldštajn iz nevladine organizacije IDEMO Institut za demokratiju na promociji bogato ilustrovane knjige.

BBC Korice knjige na kojima je prikazan Solomijin crtež

B kao proteza za Barbi

Solomija je sa radošču čekala svaki odgovor njenog oca.

„Kuća je bila drugačija, osećala sam se pomalo usamljeno, ta prepiska mi je mnogo značila", priseća se ona.

Pisma ocu je uglavnom slala po abecednom redu.

Ovo je bilo pod B.

B kao njena Barbi lutka.

„Mojoj drugoj Barbi, Sportistkinji, naši psi Doganjaj i Sena odgrizli su nogu.

„Varusja kaže da treba da je bacim, ali ja znam da treba da joj napravim protezu. A imate li vi u ratu lutke?", pisala je Solomija.

Pismo je pratio i crtež - lutke u ljubičastoj i žutoj haljini tužnog lica koje nisu imale nogu.

Ovo pismo potreslo je Eugena.

„Bilo mi je jasno da je za protezu čula jer je znala da sam ja na frontu", kaže on.

Pisanje je za Solomiju „bilo način da sebi objasni šta se događa, na neki njen, dečiji način", dodaje.

Dečije razumevanje rata oblikovano je njihovim direktnim i indirektnim iskustvima, što utiče na njihov osećaj sigurnosti, društveni razvoj, pa čak i ličnost, pokazuju istraživanja.

„Ti možeš Barbi napraviti laganu protezu od plastike i posebnih materijala. Biće to gotovo kao njena prava noga.

„I ako lutka i ti budete vežbale zajedno sa ovom protezom Barbi Sportistkinja trčaće i niko neće primetiti da joj nedostaje noga, osim ako sama ne odluči to da kaže", odgovorio joj je Eugen.

Kako sa decom razgovarati o ratu?

Kada se sa decom razgovara o ratu, bitno je pitati ih šta znaju i kako se osećaju, piše UNICEF.

Crtanje, priče i druge aktivnosti mogu pomoći u pokretanju diskusije kod mlađe dece.

Deca mogu da otkriju vesti na mnogo načina, pa je važno proveriti šta vide i čuju.

To je i prilika za objašnjavanje informacija na koje su možda naišli, bilo na mreži, na televiziji, u školi ili od prijatelja.

Važno je koristiti jezik prilagođen uzrastu, pratite njihove reakcije i budite osetljivi na njihov nivo anksioznosti, piše UNICEF.

Solomija je danas radosna tinejdžerka.

Ide u gimnaziju u Zagrebu, voli knjige i glumu, a u slobodno vreme bavi se fotografijom i druži sa vršnjacima.

„Nije mi uvek bilo jasno da razumem rat i neke potresne teme.

„Zahvalna sam što moji roditelji nikada nisu izbegavali da mi sve objasne, onoliko koliko sam mogla da shvatim", kaže ova plavokosa tinejdžerka.

