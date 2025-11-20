Slučaj seksualnog prestupnika Džefrija Epstina: 'Zeleno svetlo' za objavljivanje svih dokumenata

BBC News pre 5 sati

Getty Images Oba doma Kongresa glasala su za objavljivanje svih dokumenata, čeka se potpis Trampa

Ispunjeni su svi uslovi za rasvetljavanje slučaja koji mesecima potresaju američku političku scenu.

Oba doma Kongresa, Senat i Predstavnički dom, u kojem većinu imaju republikanci, usvojila su zakon o objavljivanju celog dosijea o Džefriju Epstinu, osuđenom seksualnom prestupniku, koji je preminuo pre nekoliko godina.

Dan kasnije, zakon je potpisao američki predsednik Donald Tramp, koji se najpre odlučno protivio objavljivanju dokumenata, ali je potom pozvao kongresmene iz njegove stranke da glasaju za zakon.

Pošto ga je Tramp odobrio, Ministarstvo pravde će javno objaviti sva dokumenta u vezi sa Epstinom, koji je dovođen i u vezu sa Trampom i drugim visokim zvaničnicima i poznatim ličnostima, ne samo iz američkog društva.

„Nemamo šta da krijemo, glasajte za zakon", napisao je Tramp na njegovoj društvenoj mreži Istina (Truth Social) uoči razmatranja predloga zakona u oba doma Kongresa.

Pogledajte video: 'Ućuti, prasice' - Tramp izvređao novinarku zbog pitanja o Epstinu

Epstin je pronađen mrtav u zatvorskoj ćeliji u Njujorku 2019. godine, a obdukcijom je utvrđeno da je izvršio samoubistvo.

Bio je optužen za trgovinu ljudima, pošto je prethodno osuđen zbog podvođenja maloletnica 2008.

Tramp je u prošlosti fotografisan na društvenim okupljanjima sa Epstinom, ali je više puta ponovio da je svaki kontakt sa ovim biznismenom pre njegove osuđujuće presude 2008. godine i da nije znao za njegova krivična dela.

Objavljivanje bi, teoretski, moglo da uključi i dosijee koji se odnose na osuđenu Epstinovu saučesnicu u zaveri Gilejn Maksvel, kao i vladine zvaničnike, pomenute u slučaju.

Gilejn Maksvel, nekadašnja saradnica i ljubavnica Epstina, izdržava 20-godišnju zatvorsku kaznu za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije.

Neke od žrtava osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina bile su ispred zgrade Kongresa u Vašingtonu, tražeći od zakonodavaca da usvoje zakon o objavljivanju dokumenata.

Ovo nije stranačko pitanje, već „institucionalna izdaja“, rekla je jedna od njih, Eni Farmer.

„Pošto ovi zločini nisu pravilno istraženi, mnogo devojaka i žena je povređeno.“

Njenoj sestri je, tvrdi, više puta prećeno.

„Živela je u strahu“, što je posledica njene „hrabrosti“ kao uzbunjivača.

Brat Virdžinije Đufre, Skaj Roberts, kroz suze je rekao da žrtve nisu političko oruđe koje zakonodavci mogu da koriste.

U ime Virdžinije Đufre, jedne od najistaknutijih žrtava Epstinovog zlostavljanja, koja je izvršila samoubistvo u aprilu, pozvao je sve poslanike da glasaju za.

Trampove veze sa Epstinom ponovo su dospele u žižu interesovanja javnosti nakon što su njegovi protivnici iz Demokratske stranke objavili više od 20.000 stranica dokumenata - u nekima od njih pominje se i sadašnji američki predsednik.

Bela kuća je negirala da je Tramp počinio bilo kakvo krivično delo.

Ali, Tramp se suočio sa mogućom pobunom posle javnih istupa sve većeg broja republikanaca da će glasati za objavljivanje dosijea, uprkos njegovom protivljenju.

On je novinarima rekao da republikanci „nemaju nikakve veze sa Epstinom“.

„To je problem demokrata. Demokrate su bile Epstinovi prijatelji, svi", rekao je Tramp.

Ponovio je tvrdnje da je skandal sa Epstinom „prevara“ koja odvlači pažnju od „veličine onoga što je Republikanska stranka postigla u poslednje vreme.

Koje su prepreke za objavu?

Postoje prepreke za objavljivanje dosijea, čak i ako Tramp potpiše zakon.

U predlogu zakona piše da bi državni tužilac mogao da zadrži ili rediguje delove zapisa koji sadrže lične podatke koji bi „predstavljali očigledno neopravdano narušavanje lične privatnosti“.

Navedeno je i da Ministarstvo pravde može da zadrži bilo koji dokument koji „ugrožava aktivnu saveznu istragu ili tekuće krivično gonjenje, pod uslovom da je takvo zadržavanje svrsishodno i privremeno“.

U jednoj od objava na mreži Istina, Tramp je napisao da će tražiti istragu o navodnim Epstinovim vezama sa istaknutim demokratama, kao što su bivši američki predsednik Bil Klinton i profesor sa Harvarda Lari Samers, „kako bi se utvrdilo šta se dešavalo sa njima i sa njim“.

Zbog zadržavanja objavljivanja dokumenata, iako je u predizbornoj kampanji poručivao da će sve biti javno dostupno, Tramp se sukobio i sa nekim istaknutim republikancima, poput Merdžori Tejlor Grin, koja je do sada bila njegov veliki pristalica.

„Verujem da zemlja zaslužuje otvorenost u vezi sa ovim dosijeima“, rekla je ona.

„Nemam pojma šta je u dokumentima, ne mogu ni da pretpostavim.

„Ali to je pitanje koje svi postavljaju - zašto se toliko borite protiv objavljivanja dokumenata?“, rekla je ona uoči glasanja u Kongresu.

Američki predsednik napao ju je krajem prošle nedelje, nazivajući je „ludakom" i „izdajnicom", sugerišući da bi trebalo da izgubi poslaničko mesto na izborima sledeće godine.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 11.20.2025)