Donald Tramp potpisao zakon o objavljivanju svih zvaničnih dokumenata vezanih za slučaj Džefrija Epstina

Američki predsednik Donald Tramp je potpisao zakon kojim se njegova administracija obavezuje da objavi sva zvanična dokumenta vezana za slučaj osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina. „Upravo sam potpisao zakon o objavljivanju Epstinovog dosijea!“, napisao je američki predsednik na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

On je ponovo optužio svoje demokratske protivnike da su prikrili istinu. Zakon, koji je Kongres usvojio u utorak, daje Ministarstvu pravde mesec dana da objavi dokumenta koja poseduje. Tramp je poznavao Epstina godinama, ali je rekao da su se posvađali početkom 2000-ih, dve godine pre nego što je kontroverzni američki finansijer prvi put uhapšen. Tramp je dosledno odbacuje bilo kakva krivična dela u vezi sa Epstinom. Obraćajući se novinarima u ponedeljak uveče,