Tramp potpisao zakon, dokumenti o Epstinu moraju da budu objavljeni

Ministarstvo pravde SAD ima 30 dana da objavi dokumente koji se tiču istraga o osuđenom seksualnom prestupniku.

BBC News pre 12 minuta  |  Sakši Venkatraman; Dejvid
A close up image of Trump in the Oval Office. He wears a dark suit and blue tie
Getty Images

Donald Tramp, predsednik Sjedinjenih Država, saopštio je da je potpisao zakon kojim se naređuje objavljivanje vladinih dokumenata o slučaju pokojnog osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina.

Zakon zahteva da američko Ministarstvo pravosuđa u roku od 30 dana objavi sve informacije o istragama protiv Epstina.

Neki od podataka, međutim, neće biti objavljeni ako se odnose na aktivne istrage ili bi mogli da naruše ličnu privatnost.

Uz Trampovu podršku, zakon je ogromnom većinom usvojen u oba doma Kongresa, Predstavničkom domu i Senatu.

Pošto se suočio sa otporom Epstinovih žrtava i članova sopstvene Republikanske stranke, Tramp je prošle nedelje promenio stav o objavljivanju dosijea.

Donedavno, Tramp je tvrdio da nema potrebe za objavljivanjem dokumenata, nazivajući tu inicijativu „prevarom“ koju vode demokrate kako bi „skrenule“ pažnju sa rada svoje stranke.

„Možda će istina o ovim demokratama i njihovim vezama sa Džefrijem Epstinom uskoro biti otkrivena, jer sam Upravo potpisao zakon o objavljivanju Epstinovih dosijea!“, napisao je u objavi na Iksu.

Iako glasanje u Kongresu nije bilo potrebno za objavljivanje dosijea - Tramp je mogao sam da naloži - poslanici u Predstavničkom domu su usvojili zakon sa 427 glasova za i jednim protiv.

Senat je dao jednoglasnu saglasnost da ga usvoji po njegovom dolasku, šaljući zakon Trampu na potpis.

Epstinovi dosijei koji podležu objavljivanju prema zakonu su dokumenti iz krivičnih istraga finansijera, transkripti razgovora sa žrtvama i svedocima, i predmeti zaplenjene u racijama njegovih imanja.

Ti materijali obuhvataju internu komunikaciju Ministarstva pravde, dnevnike letova i ljude i entitete povezane sa Epstinom.

Dosijei su drugačiji dokumenti od više od 20.000 stranica iz Epstinove zaostavštine koju je Kongres objavio prošle nedelje i u nekima se direktno pominje Tramp.

Među njima su i Epstinove poruke iz 2018. u kojima je rekao o Trampu: „Ja sam taj koji može da ga sruši“ i „Znam koliko je Donald prljav“.

Tramp je godinama bio Epstinov prijatelj, ali predsednik je rekao da su se posvađali početkom 2000-ih, dve godine pre nego što je ovaj prvi put uhapšen.

Tramp je konstantno negirao da je počinio bilo kakvo krivično delo u vezi sa Epstinom.

Obraćajući se novinarima dva dana pre nego što je potpisao zakon, Tramp je rekao da republikanci „nemaju nikakve veze sa Epstinom“.

„To je zaista problem demokrata“, rekao je. „Demokrate su bile Epstinovi prijatelji, svi do jednog.“

Porodica Virdžinije Đufre, koja je izvršila samoubistvo ranije ove godine, rekla je u saopštenju da je Trampovo potpisivanje zakona monumentalni događaj.

„Dok gledamo ka sledećem koraku, ostajemo budni jer ova posao nije završen.

„Svako ime mora biti otkriveno, bez obzira na moć, bogatstvo ili stranačku pripadnost“, rekli su njen brat i snaja, Skaj i Amanda Roberts.

Epstin je pronađen mrtav 2019. u njegovoj zatvorskoj ćeliji u Njujorku, a mrtvozornik je saopštio da se radi o samoubistvu.

Bio je pritvoren pod optužbom za trgovinu ljudima u svrhu seksualne seksualne aktivnosti.

Prethodno je bio osuđen za navođenja maloletnica na prostituciju 2008. godine.

Nekada bogati finansijer imao je veze sa brojnim poznatim ličnostima, među kojima su Endru Mauntbaten Vindzor, brata kralja Čarlsa, Trampovog bivšeg savetnika Stiva Benona i niz drugih ličnosti iz sveta medija, politike i zabave.

U sredu je bivši predsednik Harvarda Leri Samers uzeo odsustvo na univerzitetu dok je škola istraživala njegove veze sa Epstinom, otkrivene u nizu prijateljskih imejlova.

Državna tužiteljka Pam Bondi je obavezna da objavi „sve zapise, dokumenta, komunikacije i istražne materijale koji nisu poverljivi“, a tiču se Epstina i njegove saučesnicu u zaveri Gilen Maksvel najkasnije 30 dana od stupanja zakona na snagu.

Maksvel trenutno služi 20-godišnju kaznu zbog trgovine ljudima u svrhu seksualne eksploatacije.

Zakon daje Bondi ovlašćenje da zadrži informacije koje bi ugrozile bilo koju aktivnu federalnu istragu ili identifikovale žrtve.

Jedan od tvoraca zakona, republikanski kongresmen Tomas Mejsi, rekao je da je zabrinut zbog nekih dosijea.

„Zabrinut sam što [Tramp] pokreće niz istraga i verujem da možda pokušavaju da iskoriste te istrage kao izgovor za neobjavljivanje dosijea“, rekao je.

(BBC News, 11.20.2025)

