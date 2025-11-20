Srbijavode: Ekipe na terenu oko Južne Morave

Beta pre 1 sat

Ekipe "Srbijavoda“ su danas na svim kritičnim deonicama Južne Morave i rade na postavljanju privremenih odbrambenih nasipa.

Na desnoj obali Južne Morave, u naselju Grdelica, zbog padavina došlo je do izlivanja reke na delu koji nije regulisan, rečeno je agenciji Beta u tom javnom preduzeću.

Usled porasta vodostaja Južne Morave, voda je došla do nebranjenih nožica nasipa čime su potencijalno ugrožena domaćinstva u okolini Donjeg Ljubeša.

Zbog izlivanja Južna Morava, kao i opasnosti od izlivanja drugih reka i kanala, na teritoriji Vranja i Gradske opštine Vranjska Banja ranije danas je proglašena vanredna situacija.

Ekipe Srbijavoda“ i vodoprivrednih preduzeća su na svim kritičnim deonicama i rade na postavljanju privremenih odbrambenih nasipa i praćenju stanja rečnog korita.

Rade i na uklanjanju prepreka koje mogu usporiti oticanje, pripremi dodatne mehanizacije za reakciju ukoliko dođe do daljeg porasta vodostaja.

Aelovali su na građane da prate obaveštenja lokalnih štabova i "Srbijavode“, da ne prilaze rečnim obalama i da odmah prijave nove kritične tačke na terenu.

Proglašena vanredna situacija u Vranju zbog izlivanja reka

Na teritoriji Grada Vranja i Gradske opštine Vranjska Banja proglašena je vanredna situacija zbog izlivanja Južne Morave, kao i opasnosti od daljeg širenja poplavnog talasa i izlivanja drugih reka i kanala, javljaju Južne vesti.

Gradski štab za vanredne situacije naložio je vranjskom Zavodu za javno zdravlje da izvrši analizu vode za piće iz bunara u poplavljenim domaćinstvima u selu Pavlovac, iz kojih je sinoć evakuisano devetoro građana, među kojima je petoro dece.

Takođe, doneta je i preporuka da se zbog velikih padavina koje su dovele do izlivanja reke, kao i potencijalnog daljeg nastavka padavina kontaktiraju predstavnici "Srbija autoputeva", radi zatvaranja propusta u blizini postrojenja za preradu otpadnih voda u selu Ćukovac, kako voda ne bi ugrozila samo postrojenje.

Obilne padavine koje su tokom jučerašnjeg dana i noći pogodile područje Vranja dovele su do naglog porasta nivoa Južne Morave, koja se izlila na više mesta u selima Pavlovac, Rataje i Ćukovac.

U pojedinim delovima voda je prodrla u domaćinstva i presekle su se pristupne saobraćajnice, što je dodatno otežalo rad hitnih službi.

