Vanredno u Vranju: Izlila se reka, preti opasnost od poplavnog talasa

Nova pre 35 minuta  |  Autor: Fonet
Na teritoriji Vranja i Gradske opštine Vranjska Banja danas je proglašena vanredna situacija zbog izlivanja Južne Morave, kao i zbog opasnosti od daljeg širenja poplavnog talasa i izlivanja drugih reka i kanala, pišu danas Južne vesti.

Gradski štab za vanredne situacije usvojio je zaključak kojim se nalaže Zavodu za javno zdravlje u Vranju da izvrši analizu vode za piće iz bunara u poplavljenim domaćinstvima u selu Pavlovac, odakle je sinoć evakuisano devetoro građana, među kojima petoro dece. Doneta je i preporuka da se zbog velikih padavina koje su dovele do izlivanja Južne Morave, kao i potencijalnog daljeg nastavka padavina i mogućeg ugrožavanja postrojenja za preradu otpadnih voda u selu
