Razotkrivena zavera: Dvojica Ukrajinaca optužena za sabotažu poljskih železnica: "to je teroristički akt u korist Rusije"

Incidenti uključuju oštećenje pruga eksplozivnim napravama u Mazovskom vojvodstvu.

Dokazi uključuju rezultate uviđaja, izjave svedoka i zapisnike sa praćenja. Poljsko državno tužilaštvo podiglo je optužnice protiv dvojice Ukrajinaca osumnjičenih za sabotažu železnice u Poljskoj. ''Tokom istrage, dobili smo dokaze koji ukazuju na veoma veliku verovatnoću da su neposredni izvršioci ovih sabotažnih dela terorističke prirode bila dva ukrajinska državljanina, Oleksandar K. i Jevgerij I'', saopštio je portparol tužilaštva Pšemislav Novak, javlja