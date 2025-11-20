Učenici Pete beogradske gimnazije izglasali povratak na nastavu

Blic pre 4 sati
Učenici Pete beogradske gimnazije izglasali povratak na nastavu

Blokada škole započeta je 13. oktobra Učenici su tražili smenu u v. d. direktora Danke Nešović Učenici Pete beogradske gimnazije saopštili su večeras da su izglasali povratak na nastavu i izlazak iz blokade, nakon što im je obećano raspisivanje konkursa za izbor novog direktora te škole.

U objavi učenika te gimnazije na Instagramu se navodi da očekuju da će ubrzo nakon njihove odluke konkurs biti raspisan. Ministarstvo prosvete juče je najavilo da će za učenike Pete beogradske gimnazije koji žele da idu na nastavu to biti omogućeno u zgradama dve palilulske osnovne škole. Kako je FoNetu potvrđeno među nastavnicima Pete beogradske gimnazije, vršilac dužnosti direktora Danka Nešović tražila je od nastavnika da se danas do 15 sati izjasne da li će
Danas pre 5 sati
