“Mi smo naše ispunili”: Oglasili se učenici Pete beogradske gimnazije

Danas pre 8 sati  |  V. A.
"Mi smo naše ispunili": Oglasili se učenici Pete beogradske gimnazije
“Mi smo naše ispunili. Sada je vreme da i vi ispunite vaše”, poručili su đaci Pete gimnazije nakon odluke da prekinu blokadu škole. Učenici Pete gimnazije su izglasali povratak na nastavu s obzirom da im je obećan konkurs za direktora, saopštili su đaci večeras. “Vreme vam teče. Nemojte da dugo čekamo”, napisali su oni u objavi na Instagramu. Nakon ove odluke očekuje se da nastava u Petoj gimnaziji počne u ponedeljak. Објава коју дели Blokada Pete beogradske
