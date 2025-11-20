“Mi smo naše ispunili”: Oglasili se učenici Pete beogradske gimnazije

“Mi smo naše ispunili. Sada je vreme da i vi ispunite vaše”, poručili su đaci Pete gimnazije nakon odluke da prekinu blokadu škole. Učenici Pete gimnazije su izglasali povratak na nastavu s obzirom da im je obećan konkurs za direktora, saopštili su đaci večeras. “Vreme vam teče. Nemojte da dugo čekamo”, napisali su oni u objavi na Instagramu. Nakon ove odluke očekuje se da nastava u Petoj gimnaziji počne u ponedeljak. Објава коју дели Blokada Pete beogradske