Čupao kosu aktivistima, otimao telefon studentima: Ko je Dejan Obrenović, novi komandant novosadske Žandarmerije?

Danas pre 1 sat  |  Uglješa Bokić
Čupao kosu aktivistima, otimao telefon studentima: Ko je Dejan Obrenović, novi komandant novosadske Žandarmerije?

Dejan Obrenović je novi komandant novosadskog Odreda Žandarmerije.

On je na ovom mestu zamenio Mića Kljajića, koji je premešten u Komandu Žandarmerije. Obrenović je do bio šef Odseka za bezbednost i zakonitost novosadskog odreda Žandarmerije, a od kada traju studentski protesti učestvovao je u dva incidenta, o kojima je Danas pisao. Prvi put kada se njegovo ime pojavilo u javnosti, bilo je u maju ove godine kada je došlo do sukoba policije sa studentima i građanima ispred DIF-a u Novom Sadu. Dok je ovaj fakultet bio u blokadi,
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Danas saznaje: Novi komandant novosadske Žandarmerije Dejan Obrenović

Danas saznaje: Novi komandant novosadske Žandarmerije Dejan Obrenović

Danas pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sadžandarmerija

Društvo, najnovije vesti »

Priprema za konačni obračun s protivnicima režima

Priprema za konačni obračun s protivnicima režima

Radar pre 1 sat
Boris Bratina, nova Vučićeva batina

Boris Bratina, nova Vučićeva batina

Radar pre 1 sat
Čupao kosu aktivistima, otimao telefon studentima: Ko je Dejan Obrenović, novi komandant novosadske Žandarmerije?

Čupao kosu aktivistima, otimao telefon studentima: Ko je Dejan Obrenović, novi komandant novosadske Žandarmerije?

Danas pre 1 sat
U Gimnaziji „Jovan Jovanović Zmaj“ konačno osnovan Savet roditelja

U Gimnaziji „Jovan Jovanović Zmaj“ konačno osnovan Savet roditelja

Danas pre 1 sat
Koalicija Ćaci i policija: Završen protestni skup u Kragujevcu (VIDEO, FOTO)

Koalicija Ćaci i policija: Završen protestni skup u Kragujevcu (VIDEO, FOTO)

Danas pre 1 sat