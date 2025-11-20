Čupao kosu aktivistima, otimao telefon studentima: Ko je Dejan Obrenović, novi komandant novosadske Žandarmerije?

Dejan Obrenović je novi komandant novosadskog Odreda Žandarmerije.

On je na ovom mestu zamenio Mića Kljajića, koji je premešten u Komandu Žandarmerije. Obrenović je do bio šef Odseka za bezbednost i zakonitost novosadskog odreda Žandarmerije, a od kada traju studentski protesti učestvovao je u dva incidenta, o kojima je Danas pisao. Prvi put kada se njegovo ime pojavilo u javnosti, bilo je u maju ove godine kada je došlo do sukoba policije sa studentima i građanima ispred DIF-a u Novom Sadu. Dok je ovaj fakultet bio u blokadi,