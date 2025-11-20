„Naprednjaci vređali i psovali goste iz Bundestaga“: Burna sednica poslaničke grupe prijateljstva

Danas je u Skupštini Srbije održan sastanak poslaničke grupe prijateljstva s Nemačkom, na kojem su se sastali poslanici Skupštine Srbije i Bundestaga.

Situacija je, kako sazaje Nova.rs, na ovom događaju bila napeta, jer se poslanicima vlasti nisu dopale poruke nemačkih predstavnika. Sastanak je završen tako što su poslanici Srpske napredne stranke vređali i poslanike Bundestaga, ali i Roberta Kozmu iz Zeleno-levog fronta. “Danas se održao sastanak poslaničke grupe prijateljstva s Nemačkom, kojoj su prisustvovali poslanici Bundestaga, predsednik Odbora za evropske poslove Anton Hofrajter i član pomenutog odbora